Razbili 'SIM-kartel': kriminalcem omogočali delo

Latvijska policija je po obširni mednarodni preiskavi – poimenovali so jo "SIM-kartel" – uspela razbiti združbo, ki je omogočala kibernetski kriminal. Gre za tako imenovani "crime as a service", kjer kibernetski kriminalci drugim storilcem ponujajo orodja, znanje ali dostop do nezakonitih storitev, so sporočili z Europola.

Gre za tako imenovano "SIM-farmo". Izraz označuje lokacijo z napravami za preusmerjanje klicev (SIM-box) in veliko količino SIM-kartic, ki jih uporabljajo za avtomatizirano izvajanje prevar, množično pošiljanje SMS-ov, ustvarjanje lažnih računov, preusmerjanje klicev in druge oblike kibernetskega kriminala.

Latvijska policija je zaključno akcijo izvedla sredi oktobra, objavili so tudi posnetek. Ta prikazuje, kako so razbili vrata in vdrli v prostore, ki so jih uporabljali kriminalci. Tam so imeli kaj videti. Odkrili so 1200 naprav za preusmerjanje klicev prek več SIM-kartic s kar 40.000 aktivnimi SIM-karticami. Poleg tega so zasegli še več sto tisoč SIM-kartic, onemogočili pet strežnikov in prevzeli dve spletni mesti, prek katerih so osumljenci ponujali svoje storitve.

Omenjeno združbo so uspeli povezati s 1500 spletnimi prevarami v Latviji in 1700 v Avstriji, škoda se šteje v milijonih. Samo v Avstriji so žrtve oškodovali za 4,5 milijona evrov, medtem ko so jih v Latviji za 420 tisočakov.

Skupaj so opravili 26 hišnih preiskav, prijeli sedem osumljencev in zamrznili 431.000 evrov na z njimi povezanih bančnih računih ter 333.000 dolarjev (287.000 evrov) na kriptoračunih. Zasegli so jim tudi štiri luksuzna vozila.

Kako daleč so segale lovke kriminalcev, še ugotavljajo. Ponujali so telefonske številke, registrirane na ljudi iz okoli 80 držav, s pomočjo njihove nezakonite storitve pa je bilo ustvarjenih kar 49 milijonov spletnih računov. Spletnim kriminalcem so na ta način omogočali vzpostavitev lažnih računov na družbenih omrežjih in komunikacijskih platformah, prek katerih so izvajali prevare.

Gre za vrsto zelo resnih kaznivih dejanj, med drugim "phishing" in "smishing", metodi, pri katerih se kriminalci z lažnim predstavljanjem poskušajo dokopati do občutljivih podatkov žrtev, kot so gesla, bančni podatki ali številke kreditnih kartic. V prvem primeru napadalci uporabljajo e-pošto, klice ali lažna spletna mesta, v drugem komunicirajo prek SMS-sporočil.

Nekatere stranke kriminalne združbe so se usmerile v prevare na spletnih tržnicah. Druge so povezali s tako imenovano "prevaro oče-hči", v kateri žrtev prek WhatsAppa dobi nujno sporočilo od prevaranta, ki se predstavlja kot žrtvin sin ali hči. Ta trdi, da ima novo telefonsko številko, da se mu je zgodila nesreča in da nujno potrebuje denar. Številni starši nato v paniki sredstva res nakažejo.

Storitve "SIM-kartela" so uporabljali tudi pri investicijskih prevarah ter pri ustvarjanju lažnih spletnih strani trgovin in bank. Zaskrbljujoče je tudi odkritje, da so storilci v Latviji s pomočjo lažnih SIM-kartic klicali večinoma rusko govoreče žrtve, se predstavljali kot policisti, nato pa z lažnimi policijskimi izkaznicami od njih tudi osebno pobirali denar, še zaključujejo pri Europolu.