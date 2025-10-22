Svetli način
Tujina

Razbili 'SIM-kartel': kriminalcem omogočali delo

22. 10. 2025

D.L.
18

Pet strežnikov, 1200 naprav za preusmerjanje klicev ter več sto tisoč SIM-kartic. Pa sedem aretiranih, zamrznjenih več sto tisoč evrov na bančnih računih in v kriptosredstvih ter zaseženi štirje luksuzni avtomobili. Vse to je izkupiček mednarodne preiskave, ki je razbila "SIM-farmo" v Latviji. Ta je spletnim kriminalcem ponujala orodja, znanje in storitve, ki so jim omogočali delo.

Latvijska policija je po obširni mednarodni preiskavi – poimenovali so jo "SIM-kartel" – uspela razbiti združbo, ki je omogočala kibernetski kriminal. Gre za tako imenovani "crime as a service", kjer kibernetski kriminalci drugim storilcem ponujajo orodja, znanje ali dostop do nezakonitih storitev, so sporočili z Europola. 

Gre za tako imenovano "SIM-farmo". Izraz označuje lokacijo z napravami za preusmerjanje klicev (SIM-box) in veliko količino SIM-kartic, ki jih uporabljajo za avtomatizirano izvajanje prevar, množično pošiljanje SMS-ov, ustvarjanje lažnih računov, preusmerjanje klicev in druge oblike kibernetskega kriminala.

Omenjeno združbo so uspeli povezati s 1500 spletnimi prevarami v Latviji in 1700 v Avstriji, škoda se šteje v milijonih. Samo v Avstriji so žrtve oškodovali za 4,5 milijona evrov, medtem ko so jih v Latviji za 420 tisočakov. 

Latvijska policija je zaključno akcijo izvedla sredi oktobra, objavili so tudi posnetek. Ta prikazuje, kako so razbili vrata in vdrli v prostore, ki so jih uporabljali kriminalci. Tam so imeli kaj videti. Odkrili so 1200 naprav za preusmerjanje klicev prek več SIM-kartic s kar 40.000 aktivnimi SIM-karticami. Poleg tega so zasegli še več sto tisoč SIM-kartic, onemogočili pet strežnikov in prevzeli dve spletni mesti, prek katerih so osumljenci ponujali svoje storitve. 

Zaseženo vozilo
Zaseženo vozilo FOTO: Europol

Skupaj so opravili 26 hišnih preiskav, prijeli sedem osumljencev in zamrznili 431.000 evrov na z njimi povezanih bančnih računih ter 333.000 dolarjev (287.000 evrov) na kriptoračunih. Zasegli so jim tudi štiri luksuzna vozila. 

Kako daleč so segale lovke kriminalcev, še ugotavljajo. Ponujali so telefonske številke, registrirane na ljudi iz okoli 80 držav, s pomočjo njihove nezakonite storitve pa je bilo ustvarjenih kar 49 milijonov spletnih računov. Spletnim kriminalcem so na ta način omogočali vzpostavitev lažnih računov na družbenih omrežjih in komunikacijskih platformah, prek katerih so izvajali prevare.

Gre za vrsto zelo resnih kaznivih dejanj, med drugim "phishing" in "smishing", metodi, pri katerih se kriminalci z lažnim predstavljanjem poskušajo dokopati do občutljivih podatkov žrtev, kot so gesla, bančni podatki ali številke kreditnih kartic. V prvem primeru napadalci uporabljajo e-pošto, klice ali lažna spletna mesta, v drugem komunicirajo prek SMS-sporočil. 

Nekatere stranke kriminalne združbe so se usmerile v prevare na spletnih tržnicah. Druge so povezali s tako imenovano "prevaro oče-hči", v kateri žrtev prek WhatsAppa dobi nujno sporočilo od prevaranta, ki se predstavlja kot žrtvin sin ali hči. Ta trdi, da ima novo telefonsko številko, da se mu je zgodila nesreča in da nujno potrebuje denar. Številni starši nato v paniki sredstva res nakažejo. 

Storitve "SIM-kartela" so uporabljali tudi pri investicijskih prevarah ter pri ustvarjanju lažnih spletnih strani trgovin in bank. Zaskrbljujoče je tudi odkritje, da so storilci v Latviji s pomočjo lažnih SIM-kartic klicali večinoma rusko govoreče žrtve, se predstavljali kot policisti, nato pa z lažnimi policijskimi izkaznicami od njih tudi osebno pobirali denar, še zaključujejo pri Europolu. 

SIM-kartel kibernetski kriminal spletne prevare Europol SIM kartice
lakala28
22. 10. 2025 11.29
Torej so imeli kletni troli prav: Latvijci so nas prehiteli. Le kako so bili tako dobro obveščeni?
ODGOVORI
0 0
proofreader
22. 10. 2025 11.26
+1
Opremo lahko posodijo Golobu za pošiljanje SI-ALARM. Ker očitno njim deluje.
ODGOVORI
1 0
Slovenski_državljan
22. 10. 2025 11.33
Kaj je toliko hudo narobe s si alarm? Meni se to zdi prav fajn, kolikokrat se sploh ne zavedamo prihajajoce *izdarije ker nismo pogledali skozi okno ali napoved...dodatno svarilo je cist ok.
ODGOVORI
0 0
proofreader
22. 10. 2025 11.25
+1
Noro, da nekdo lahko sedi ob vseh teh antenah. To je obsevan kot v reaktorju v Černobilu.
ODGOVORI
1 0
galeon
22. 10. 2025 11.21
+1
Kriminalci ne poznajo meja in sovraštev. Vprašanje je samo, za koga so delali do razkritja.
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
22. 10. 2025 11.18
+1
nemogoče...latvijci in baltski so vsi pošteni
ODGOVORI
1 0
Slovenski_državljan
22. 10. 2025 11.15
+3
Cudezeno pa noben ni (se) obtozil balkance tudi za to.Kako to, saj so oni ponavadi gresni kozli za vse na tem svetu?
ODGOVORI
3 0
Robert Dorfer
22. 10. 2025 11.21
+2
Saj veš, ponavadi so krivi Rusi, Kitajci ali Iranci. Počakaj malo, da se stvar “poštima” :)
ODGOVORI
2 0
Monster_cat
22. 10. 2025 11.06
+1
Kr brisi klo sar cina
ODGOVORI
2 1
PoldeVeliki
22. 10. 2025 11.03
-4
STOP GOLOBIZMU
ODGOVORI
4 8
22. 10. 2025 11.07
+4
Smrt jansizmu
ODGOVORI
8 4
Mortir
22. 10. 2025 11.02
-2
treba je samo prepovedat "anonimne" telefonske številke kot so predplačniške ipd. pa ne bo več nobenih prevar zlorab itd
ODGOVORI
2 4
Slovenski_državljan
22. 10. 2025 11.18
-1
Pri mobitelu se s predplacniske ne da klicat s skrito stevilko, vseen pa ne vidim kako to odpravlja tezavo, saj sporocil ne mores nikjer posiljat brez vidne stevilke.
ODGOVORI
0 1
Killing of Hind Rajab
22. 10. 2025 11.21
+2
takšni iz članka ne potrebujejo nobenih predplačniških stevilk...tudi tvojo z lahkoto uporabijo za xy klice 300 x dnevno...če se jim zahoče
ODGOVORI
2 0
Kviz
22. 10. 2025 10.49
+8
Tudi v Sloveniji bi lahko razkrinkali mafijo na podlagi vrednosti vozil, v glavnem tistih ki niso lastniki podjetij ter zaposleni z višjimi plačami.
ODGOVORI
10 2
mackon08
22. 10. 2025 10.49
+5
Če pa ne noreš poklicati mi napiši en podatek katerega moraš vedeti na primer moj rojstni dan.
ODGOVORI
5 0
mackon08
22. 10. 2025 10.48
+8
Ta pa zmaga dobiš na whats app sporočilo od očeta, da nujno rabi denar. Pa ja pokliči me da te slišim, ni šanse,da nasedem.
ODGOVORI
9 1
jedupančpil
22. 10. 2025 10.38
+2
ehhh
ODGOVORI
2 0
sencina
22. 10. 2025 10.38
+1
A gotovino pa ukinat?
ODGOVORI
3 2
