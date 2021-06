Razbili svetovno kriminalno mrežo, aretirali več kot 200 ljudi

Od leta 2018 so Avstralija, Nova Zelandija in FBI uporabljale šifrirano aplikacijo ANOM za sledenje pogovorom članov organiziranega kriminala. Člane so aretirali v 18 državah v Aziji, Severni in Južni Ameriki, Evropi in na Bližnjem vzhodu. Avstralski premier Scott Morrison je dogodek označil za "prelomno" operacijo, ki je razbila več kriminalnih združb po vsem svetu.

"To je močan udarec za organizirani kriminal–ne samo v naši državi, ampak bo odmeval po vsem svetu," je še dodal na novinarski konferenci.

Kako so jih razkrinkali?

Novozelandska policija je pojasnila, da je FBI v preteklosti že vdrl v šifrirane platforme, ki so jih kriminalci uporabljali za komunikacijo. V operaciji Trojanski ščit je FBI ustvaril lastno šifrirano aplikacijo za komunikacijo, imenovano ANOM, da bi lažje sledili dejavnostim organiziranega kriminala, trgovine s prepovedanimi drogami in pranja denarja po vsem svetu.

Aplikacijo so distribuirale v zločinsko podzemlje. Kriminalci so tako več kot 18 mesecev nevede komunicirali v sistemu, ki so ga upravljali agenti FBI-ja. Uporabniki so verjeli, da so njihove naprave zaščitene pred kazenskim pregonom. Policisti so tako v realnem času prebrali na milijone sporočil, ki so opisovala spletke, umore, načrtovane uvoze mamil in druga kriminalna dejanja.