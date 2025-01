Razbitine izpod neba, ki so vzele življenja

Že začelo se je slabo. Takoj 2. januarja sta na letališču Haneda trčili velikansko potniško letalo družbe Japan Airlines in letalo japonske obalne straže. V slednjem je umrlo pet članov posadke, na Airbusu A350 s 379 potniki in članov posadke, ki je zagorelo, pa žrtev na srečo ni bilo.

Le nekaj dni pozneje bi se črn seznam lahko že podaljšal. V Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon je zasilno pristal boeing 737 max družbe Alaska Airlines s 177 ljudmi na krovu, ker je z njega med poletom odpadel panel z vrati za zasilni izhod. V preiskavi so nato na več Boeingovih letalih odkrili zrahljane vijake in druge dele, proizvajalec je prevzel odgovornost.

Še isti mesec se je tragično končala še ena pot po zraku. 24. januarja je nad rusko regijo Belgorod je strmoglavilo rusko vojaško transportno letalo, pri čemer je umrlo 65 ukrajinskih vojnih ujetnikov. Rusija in Ukrajina sta se medsebojno obtožili za sestrelitev letala.

Maja je letalo družbe Singapore Airlines, ki je bilo iz Londona namenjeno v Singapur, prizadela huda turbulenca in je moral zasilno pristati v Bangoku. Več kot 100 oseb na krovu Boeinga 777-300ER je bilo poškodovanih, 20 jih je končalo na intenzivni negi, eden od potnikov pa je umrl. Oblasti so kasneje sporočile, da je 73-letni Britanec najverjetneje umrl zaradi infarkta.

V majski nesreči helikopterja na severozahodu Irana so poleg predsednika Ebrahima Raisija umrli tudi zunanji minister in še sedem ljudi. Vzrok nesreče ni bila sabotaža, ampak slabo vreme, zlasti gosta megla, ugotavlja končno poročilo preiskave.

Od žrtev v razbitinah letala se je morala posloviti tudi Slovenija. V strmoglavljenju manjšega štirisedežnega motornega letala Cessna 172 v Prekmurju so sredi novembra umrle tri osebe. Uvodno poročilo preiskave je omenjalo slabo vreme.

Konec novembra je tik pred pristankom na letališču v Vilni v Litvi je strmoglavilo tovorno letalo logistične družbe DHL, ki je priletelo iz Leipziga v Nemčiji. V goreči razbitini boeinga 737 je umrl pilot, trije člani posadke pa so bili ranjeni. Omenjala se je možnost sabotaže letala, ki je prevažalo pakete za razlićne stranke, a jo je preiskava konec decembra izključila.

Do konca leta je ostalo le še nekaj dni, a črn seznam se je vseeno krepko podaljšal. 29. decembra je letalo južnokorejske družbe Jeju Air ob pristanku zdrsnilo s pristajalne steze in se zaletelo v zid, nato je izbruhnil obsežen požar. Od 181 oseb na krovu Boeinga 737-800 sta preživela le dva člana posadke, 179 ljudi je umrlo. Pilot je pred strmoglavljenjem poročal o trku z jato ptic in pred nesrečo poslal klic v sili.