Razbitine letala s truploma na globini 160 metrov: operacijo prekinili

Po več urah poskusov so operacijo v zgodaj popoldne zaradi tehnične zahtevnosti prekinili. Če bo vreme dopuščalo, bodo poskusili znova v nedeljo. "Še vedno nam ni uspelo pravilno prijeti letala. To je trenutno naša glavna naloga. Šele potem lahko sploh začnemo govoriti o dvigu razbitin," je po poročanju krone.at poveljnik okrožnih gasilcev v Vöcklabrucku Wolfgang Hufnagl.

Razbitine manjšega letala so našli v sredo zvečer približno 300 metrov od obale, toda ležijo kar 160 metrov globoko. V njih sta tudi trupli obeh žrtev nesreče – 19-letne učenke letenja Fione in njenega 24-letnega inštruktorja Benedikta. Za mlado Avstrijko je bilo letenje velika želja. Po poročanju avstrijskih medijev je sanjala o tem, da bi postala pilotka.

A končalo se je s tragedijo, razbitine pa so potonile na dno. Na takšni globini običajni potapljači ne morejo pomagati, zato morajo reševalci najtežji del operacije opraviti z daljinsko vodenim podvodnim robotom. "Enorokega robota moramo upravljati z igralno palico in poskušati čez letalo namestiti nekakšno zanko," je zahtevnost operacije opisal Hufnagl.

Težava je v sami legi in konstrukciji razbitin. Robot pod letalom ne more priti, na sprednjem delu in krilih pa reševalci niso našli primernega mesta, kamor bi lahko varno pritrdili vrv. Zato z robotom centimeter za centimetrom iščejo točko, ki bi lahko prenesla težo letala med dvigovanjem. "To je res igra potrpežljivosti," je dejal Hufnagl.

Operacija je pomembna tudi za nadaljnjo preiskavo vzroka nesreče. Šele ko bodo razbitine na površju, jih bodo lahko preiskovalci podrobneje pregledali.