Luksuzna jadrnica Bayesian je na suhem, sledi preiskava

Prejšnji teden je ekipa pod vodstvom družbe TMC Maritime odstranila 72-metrski aluminijasti jambor, s čimer so omogočili stabilizacijo trupa. Dvig jadrnice na površje je trajal tri dni, ves čas pa so izvajali nadzor zaradi morebitnega onesnaženja z gorivom.

Reševanje se je začelo maja, a so ga kmalu prekinili zaradi tragične smrti potapljača, ki je umrl v podvodni eksploziji. Zaradi nevarnosti so operacijo nadaljevali z daljinsko vodenimi podmornicami, kar je povzročilo dodatne zamude.

Jadrnico so italijanski tožilci izvlekli na plano po več mesecih. Pregled razbitine bo ključnega pomena za preiskavo, ki vključuje sum na brodolom iz malomarnosti in uboj. "Šele po analizi razbitine bomo razumeli, kaj se je zgodilo, od kod je prišla voda, ali je bilo dovolj vode, da je ladja potonila, ali je bil vpleten kakšen drug dejavnik," je dejal tožilec Raffaele Cammarano .

Po poročanju britanskega preiskovalnega urada MAIB je bila jadrnica Bayesian – prej znana kot Salute – zaradi svojega enojnega 72,3 metra visokega jambora posebej ranljiva na izredno močne vetrove. V poročilu so navedli, da "se tega nista zavedala niti lastnik niti posadka".

Izjave prič kažejo, da naj bi bila ob nevihti zaprta vsa vrata in lopute, zaradi česar je še težje razumeti, zakaj se je jadrnica prevrnila in potopila v nekaj minutah.

Bayesian so splavili leta 2008 in je lahko sprejela do 12 gostov ob 10-članski posadki. Zdaj, ko je razbitina končno dostopna, bodo strokovnjaki MAIB nadaljevali z "preverjanjem in izpopolnjevanjem teh informacij ter upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so morda prispevali k nesreči," so sporočili za BBC.