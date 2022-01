Po spletu zaokrožila fotografija: razbitine več kot 100 milijonov evrov vrednega F-35

Nesreča se je zgodila 17. novembra 2021 med rednimi rutinskimi vajami v mednarodnih vodah Sredozemlja, konec novembra lani pa je pricurljal videoposnetek, ki prikazuje britanski lovec, ki je tik po vzletu vzletom končal v morju. Zaradi nepooblaščenega deljenja posnetka nesreče so aretirali člana posadke.

Po tritedenskem iskanju pa so na dnu morja našli razbitine letala, vrednega 100 milijonov funtov (okoli 118 milijonov evrov), so dodali pristojni. Preiskava britanskega obrambnega ministrstva o vzroku nesreče še vedno poteka, toda najverjetneje je šlo za človeško napako, saj naj bi pozabili odstraniti zaščitni pokrov motorja in ne za tehnično napako na samem letalu.