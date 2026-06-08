Razburjen Trump zapustil intervju: 'Pokvarjeni ste'

Pogovor med Donaldom Trumpom in Kristen Welker je postal napet že, ko je predsednik trdil, da je vlada nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna "v zapor poslala ljudi, ki niso ničesar storili narobe". Welker se je odzvala s pripombo, da ni dokazov, ki bi podkrepili njegove besede. Ko je Trump vztrajal, da je dokazov ogromno, je novinarka zaključila, da nobeni dokazi niso bili predstavljeni sodišču, poroča portal Politico.

Trump je nato zatrdil, da so se na predsedniških volitvah leta 2020, ki jih je izgubil proti Bidnu, dogajale prevare in da se te dogajajo tudi na letošnjih volitvah za guvernerja v Kaliforniji. Welker ga je ponovno vprašala, kakšne dokaze ima v podkrepitev svojih trditev o prevarah v Kaliforniji.