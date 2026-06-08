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Razburjen Trump zapustil intervju: 'Pokvarjeni ste'

Milwaukee, 08. 06. 2026 11.15 pred 24 minutami 2 min branja 12

Avtor:
STA M.S.
Intervju s Trumpom

Predsednik ZDA Donald Trump je nenadoma zapustil intervju z novinarko Kristen Welker z ameriške televizije NBC, potem ko sta imela razgreto debato o domnevnih volilnih prevarah. Welker je pričakovala, da bo Trump svoje izjave o volilnih prevarah podkrepil z dokazi, predsednik pa je med drugim odgovoril z očitki na račun pokvarjenih medijev.

Pogovor med Donaldom Trumpom in Kristen Welker je postal napet že, ko je predsednik trdil, da je vlada nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna "v zapor poslala ljudi, ki niso ničesar storili narobe". Welker se je odzvala s pripombo, da ni dokazov, ki bi podkrepili njegove besede. Ko je Trump vztrajal, da je dokazov ogromno, je novinarka zaključila, da nobeni dokazi niso bili predstavljeni sodišču, poroča portal Politico.

Trump je nato zatrdil, da so se na predsedniških volitvah leta 2020, ki jih je izgubil proti Bidnu, dogajale prevare in da se te dogajajo tudi na letošnjih volitvah za guvernerja v Kaliforniji. Welker ga je ponovno vprašala, kakšne dokaze ima v podkrepitev svojih trditev o prevarah v Kaliforniji.

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"Pokvarjene so, tako kot ste vi pokvarjeni, vaš medij je pokvarjen. In Meet the Press je pokvarjen," je odvrnil Trump. Novinarka je v svoj zagovor odgovorila, da ni pokvarjena, in želela nadaljevati s pogovorom, vendar je Trump po navedbah Politica nadaljeval z obtožbami na račun pristranskosti njene televizije in dodal: "Zaključimo, ker imam dovolj."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Welker ga je poskušala prepričati, naj s pogovorom vendarle nadaljujeta, a je Trump odklonil. "Svoj medij bi morali spraviti v red, veste zakaj? Država z nepoštenimi mediji nikoli ne more biti velika," je dejal.

Televizija NBC je omenjeni intervju s Trumpom posnela minuli petek na kmetiji v Wisconsinu, kjer je predsednik nagovoril kmete, objavila pa ga je v nedeljo v oddaji Meet the Press. Pogovor so zmotile tudi vremenske nevšečnosti in težave z zvokom. Welker je po predvajanju intervjuja sporočila, da je s Trumpom govorila o vremenskih motnjah in da je pristal na nov pogovor.

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KOMENTARJI12

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tincoop
08. 06. 2026 11.40
Stari nervozen postaja ker mu nič razen razkroja sistema ne uspeva.
Odgovori
0 0
Uporabnik1884443
08. 06. 2026 11.38
To je tako, kot na RTV SLO, kjer glodajo kost, da se bodo dela na avtocesti izvajala tudi ponoči in to že minuli petek, glodajo in glodajo, čakajo na avtocesti ob polnoči in poročajo in spet glodajo, res bi jim bilo treba dati krampe in lopate v roke, da si zaslužijo plače
Odgovori
0 0
klop12
08. 06. 2026 11.34
Bozo nezrel, totalno kuku
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+3
3 0
Jezna lepookica
08. 06. 2026 11.34
Donad ne živi v realnem svetu.Obnaša in govori kot kakšen mali otrok.On je zrel za psihiatrično bolnišnico, njegov najboljši prijatelj pa za mučilnico.
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+1
1 0
94001
08. 06. 2026 11.34
Trump je obljubil, da bo končal vojno v Ukrajini v 24. urah. Am... a se meni samo zdi, da sem izgubljen v času al res to traja tako dolgo, efekta pa nobenga. Sam prašam za prjatla.
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+1
1 0
Mir na svetu
08. 06. 2026 11.33
Sploh pa ne razumem EU ,če že mora biti ,da 27 voditeljev ne more poenotiti mnenja in EU "odreže" to Ameriko in ,da jih potem vidimo te američane. No saj ni narod kriv ,kriv je ta mc donalds Trump
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+1
1 0
94001
08. 06. 2026 11.31
Trump ponolno pokazal svojo nezrelost tej funkciji. Obnaša se kot, da ima samo on vse prav, drugi pa nimajo pravice do drugačnega mišljenja. Če pa že se takoj užali, rep med noge in na drevo. Kakšni ne bom napisal kaj krojijo usodo temu planetu.
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0 0
FIRBCA
08. 06. 2026 11.30
o komentarji dovoljeni pri zacetku nove invazije reklam za drine se pa ne da zanimivo
Odgovori
+1
1 0
Artechh
08. 06. 2026 11.29
Da so mediji pokvarjeni sploh ni dvoma
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-4
1 5
Mir na svetu
08. 06. 2026 11.29
Nakladač kot naši politiki, v kampaniji je govoril,da lahko vojno v Ukrajini konča v 24h urah, še danes traja ,zanetil je vojno z Iranom katero občutimo vsi , Američani so še bolj nori od Slovenije,kaj volijo.
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+2
3 1
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
08. 06. 2026 11.28
Bolnik
Odgovori
+2
3 1
progresivnidaveknastanovanja
08. 06. 2026 11.25
prav ji je povedal, povsem enako je pri nas... pa ne obožujem ravno trumpa. Sam ta novinarka je pa dosti bolj vztrajna in nevarna od naše Erike. : )
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-3
3 6
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