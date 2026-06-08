Razburjen Trump zapustil intervju: 'Pokvarjeni ste'

Pogovor med Donaldom Trumpom in Kristen Welker je postal napet že, ko je predsednik trdil, da je vlada nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna "v zapor poslala ljudi, ki niso ničesar storili narobe". Welker se je odzvala s pripombo, da ni dokazov, ki bi podkrepili njegove besede. Ko je Trump vztrajal, da je dokazov ogromno, je novinarka zaključila, da nobeni dokazi niso bili predstavljeni sodišču, poroča portal Politico.
Trump je nato zatrdil, da so se na predsedniških volitvah leta 2020, ki jih je izgubil proti Bidnu, dogajale prevare in da se te dogajajo tudi na letošnjih volitvah za guvernerja v Kaliforniji. Welker ga je ponovno vprašala, kakšne dokaze ima v podkrepitev svojih trditev o prevarah v Kaliforniji.
"Pokvarjene so, tako kot ste vi pokvarjeni, vaš medij je pokvarjen. In Meet the Press je pokvarjen," je odvrnil Trump. Novinarka je v svoj zagovor odgovorila, da ni pokvarjena, in želela nadaljevati s pogovorom, vendar je Trump po navedbah Politica nadaljeval z obtožbami na račun pristranskosti njene televizije in dodal: "Zaključimo, ker imam dovolj."
Welker ga je poskušala prepričati, naj s pogovorom vendarle nadaljujeta, a je Trump odklonil. "Svoj medij bi morali spraviti v red, veste zakaj? Država z nepoštenimi mediji nikoli ne more biti velika," je dejal.
Televizija NBC je omenjeni intervju s Trumpom posnela minuli petek na kmetiji v Wisconsinu, kjer je predsednik nagovoril kmete, objavila pa ga je v nedeljo v oddaji Meet the Press. Pogovor so zmotile tudi vremenske nevšečnosti in težave z zvokom. Welker je po predvajanju intervjuja sporočila, da je s Trumpom govorila o vremenskih motnjah in da je pristal na nov pogovor.
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