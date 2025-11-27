Razburjenje zaradi cen na sejmu v Zagrebu: Germknödel 15 evrov, kuhano vino 4

V soboto bo uradno odprt adventni sejem v Zagrebu, nekatere stojnice s slastno božično ponudbo pa so že začele z obratovanjem. Tudi med Slovenci priljubljen adventni sejem, pa je že pred odprtjem požel plaz kritik zaradi visokih cen hrane.
Net.hr je pregledal ponudbo prvih stojnic, in kot pišejo, je čas, ko so si obiskovalci lahko že z nekaj desetimi kunami privoščili okus po praznikih minil. Na meniju so tudi letos nepogrešljivi hot dogi in klobase, fritule in kuhano vino. Glede na pregledano ponudbo doslej bo cena za hot dog štiri evre, domača dimljena klobasica bo obiskovalce stala šest evrov, kranjska 5,5, jelenova pa 7,5 evra. Za kozarček dišečega kuhanega vina bo treba odšteti štiri evre, kuhani gin pa stane 4,5 evra. V oči pa je zbodla ponudba zimske smučarske delicije – kvašenih cmokov. Cene za cmok se gibajo od šestih pa vse do 15 evrov za dubajsko verzijo s pistacijo in čokolado.
Kot je bilo pričakovati, je precej visoka cena sladke dobrote presenetila mnoge in povzročila val kritik in začudenja. Ali je 15 evrov preveč za en kvašen cmok, so povprašali tudi svoje bralce na Facebooku. Objava je eksplodirala in zbrala več kot 1600 komentarjev. Večina se jih je strinjala, da je predrago, nekateri so napovedali, da bodo zaradi vrtoglavih cen celo bojkotirali adventi sejem in da bi to morali storiti tudi drugi, da bi poslali sporočilo, a so tudi tisti, ki takšno potezo upravičujejo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.