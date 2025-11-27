Svetli način
Tujina

Razburjenje zaradi cen na sejmu v Zagrebu: Germknödel 15 evrov, kuhano vino 4

Zagreb , 27. 11. 2025 09.43 | Posodobljeno pred 59 minutami

A.K.
69

Začela se je sezona adventnih sejmov. Poleg božičnega vzdušja ti vsako leto ponudijo praznične vonjave in okuse, ki se širijo iz okrašenih hišic z gastronomsko ponudbo. No, v Zagrebu pa so obiskovalci razburjeni že pred uradnim odprtjem. Ena izmed stojnic je s svojimi cenami namreč povzročila popolno razburjenje na družbenih medijih. Dubajski Germknödel (kvašen cmok) namreč stane 15 evrov, kar je sprožilo val kritik.

V soboto bo uradno odprt adventni sejem v Zagrebu, nekatere stojnice s slastno božično ponudbo pa so že začele z obratovanjem. Tudi med Slovenci priljubljen adventni sejem, pa je že pred odprtjem požel plaz kritik zaradi visokih cen hrane. 

Adventni sejem v Zagrebu
Adventni sejem v Zagrebu FOTO: Profimedia

Net.hr je pregledal ponudbo prvih stojnic, in kot pišejo, je čas, ko so si obiskovalci lahko že z nekaj desetimi kunami privoščili okus po praznikih minil. Na meniju so tudi letos nepogrešljivi hot dogi in klobase, fritule in kuhano vino. Glede na pregledano ponudbo doslej bo cena za hot dog štiri evre, domača dimljena klobasica bo obiskovalce stala šest evrov, kranjska 5,5, jelenova pa 7,5 evra. Za kozarček dišečega kuhanega vina bo treba odšteti štiri evre, kuhani gin pa stane 4,5 evra. V oči pa je zbodla ponudba zimske smučarske delicije – kvašenih cmokov. Cene za cmok se gibajo od šestih pa vse do 15 evrov za dubajsko verzijo s pistacijo in čokolado.

Adventni sejem v Zagrebu
Adventni sejem v Zagrebu FOTO: Profimedia

Kot je bilo pričakovati, je precej visoka cena sladke dobrote presenetila mnoge in povzročila val kritik in začudenja. Ali je 15 evrov preveč za en kvašen cmok, so povprašali tudi svoje bralce na Facebooku. Objava je eksplodirala in zbrala več kot 1600 komentarjev. Večina se jih je strinjala, da je predrago, nekateri so napovedali, da bodo zaradi vrtoglavih cen celo bojkotirali adventi sejem in da bi to morali storiti tudi drugi, da bi poslali sporočilo, a so tudi tisti, ki takšno potezo upravičujejo.

zagreb advent cene
KOMENTARJI (69)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Greznica
27. 11. 2025 10.46
+1
mi dol cingla za zagreb ...
ODGOVORI
1 0
flexilbe principles
27. 11. 2025 10.46
+1
Pa saj vam ni treba kupovati, če je predrago? Ne razumem. A vam kdo drži pištolo na glavo in vas sili, da kupujete knedle za 15 EUR?
ODGOVORI
1 0
Xxdproxx
27. 11. 2025 10.42
verjetno 15eur s cokolado in pistacijo na najdrazjem stantu. pejte pogledat v lj in na bled. s tem da razliko od Lj v Zg kaj vidis… v lj je kar nekaj….
ODGOVORI
0 0
Andrej77
27. 11. 2025 10.39
+2
Povpraševanje in ponudba. Nihče nas ne sili da kupujemo če je za nas prerago saj to niso nujne življenjske potrebščine
ODGOVORI
2 0
Pamir
27. 11. 2025 10.44
-1
Kako to svečko, za Ljubljano pa praviš da te Zoki sili da kupiš.
ODGOVORI
0 1
Pajo_36
27. 11. 2025 10.38
+1
Aja? A ni Hrvaška raj menda? Dobr vas perejo, Plenković je od 2022 do danes v javnem sektorju povečal plače za 53%, DDV imajo 25%, 11,5%, 5 %, medtem ko mi: 22%, 9,5%, 5 %...
ODGOVORI
1 0
a res1
27. 11. 2025 10.37
A se je samo decembra? Bojkotirat pa mir, enako pri nas.
ODGOVORI
0 0
nepridiprav
27. 11. 2025 10.33
+2
A je kdo pomislil da... tam pač ne bi nič kupil??? Če bi bila merica kostanja v Ljubljani 100€ - kje je problem? Ne kupit, pa bodo spokali in šli.
ODGOVORI
2 0
Grickoficko
27. 11. 2025 10.33
-1
Bruh
ODGOVORI
0 1
Grickoficko
27. 11. 2025 10.32
-1
Kar podpirajte kapitalizem in obiskunte lučkeeee
ODGOVORI
0 1
KatiFafi
27. 11. 2025 10.30
+2
Jaz nimam nobenih težav s Hrvaško, saj ne hodim na Hrvaško. Problem rešen. Kako pa oni postavljajo njihove cene je pa njihova stvar, na potrošnikih pa je potem ali se odločijo to plačat ali ne. Saj nobenega ne silijo v to.
ODGOVORI
3 1
wsharky
27. 11. 2025 10.30
+8
kdor nima 15 eur za cmok, ga pač ne bo kupil, preprosto kot pasulj
ODGOVORI
9 1
Aijn Prenn
27. 11. 2025 10.32
+3
Če bi imel 2 jurja v žepu, 15€ za knedl ne dam.
ODGOVORI
3 0
progresivnidaveknastanovanja
27. 11. 2025 10.27
+0
pr nas bojo isto podražil zaradi božičnic, kot so je turizem podražil po janševih bonih. Pa sej ni važno, važno da so lučke : )
ODGOVORI
2 2
progresivnidaveknastanovanja
27. 11. 2025 10.30
+1
drugače je nekaterim to edino doživetje v letu, tako da so za obisk lučk pripravljeni zapraviti tudi pol plače. Pa tudi manj ko zaužije teh neumnosti bolje zanjga : )
ODGOVORI
1 0
Pamir
27. 11. 2025 10.26
+4
Zagreb najlepše mesto na svetu de de.
ODGOVORI
4 0
zvoneti
27. 11. 2025 10.25
+11
Daš v nahrbtnik kar pač piješ in par plastičnih kozarcev in je težava rešena. Nočeš? Prav, potem pa plačaj in bodi tiho. Simpl.
ODGOVORI
11 0
Podlesničar
27. 11. 2025 10.35
+1
Pa prespiš pod mostom. Nočeš? Prav, potem pa plačaj še najemnino 😂
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
27. 11. 2025 10.24
+9
Meni se zdi da imamo nekakšno kolektivno Dubaj psihozo
ODGOVORI
9 0
Aijn Prenn
27. 11. 2025 10.29
+3
Vseeno menim, da je ta psihoza najbolj prisotna na HR, čeprav tudi mi nismo imuni.
ODGOVORI
3 0
Aijn Prenn
27. 11. 2025 10.31
Vsaj kar se cen tiče, seveda.
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
27. 11. 2025 10.45
se sprašujem tudi ali je to razlog da se je pistacija tako podražila v zadnjem letu
ODGOVORI
0 0
Kmecka logika
27. 11. 2025 10.24
+5
Ja dokler bo narod to placeval ...bodo cene rastle...z trenutkom ko se bo zacelo take stvari bojkotirat bodo cene padle...simpl ekonomija je to...
ODGOVORI
5 0
mazo111
27. 11. 2025 10.39
kdaj boste tako razmišljali po najemninah in cenah kvadratnega metra stanovanja ali hiše, sama špekulacija
ODGOVORI
0 0
Dejan
27. 11. 2025 10.24
+0
izvorni greh je v ceni najema stojnice, no pa tudi z nabavo surovine se plačuje visoke marže trgovca ....
ODGOVORI
1 1
galeon
27. 11. 2025 10.29
Maržo plača kupec, ne pa trgovec.
ODGOVORI
0 0
JohannDoe
27. 11. 2025 10.19
+9
Mi nimamo teh problemov. Pri nas v Zokitown so na voljo samo čevapi, pleskavica pa burek. Pa trubači za spremljavo.
ODGOVORI
11 2
Pamir
27. 11. 2025 10.30
-2
Ti bo jufko janšaj zavil en kebab da ne ješ pleskavice hamburrgerja.
ODGOVORI
0 2
kivzfccz
27. 11. 2025 10.31
+2
A konstruktivnega komentarja ne premorete?
ODGOVORI
2 0
Pamir
27. 11. 2025 10.45
Konstruktivni janšit pa to.
ODGOVORI
0 0
Sirhakel7
27. 11. 2025 10.19
+10
Ja a je Ljubljana kaj boljša ??
ODGOVORI
10 0
Omizje
27. 11. 2025 10.18
+4
termos za 5e. litr in pol kuhanca tako da ga lahko marisikomu podariš. lep miren dan usem tudi tistim ki se ne strinjajo
ODGOVORI
5 1
