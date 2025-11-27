Razburjenje zaradi cen na sejmu v Zagrebu: Germknödel 15 evrov, kuhano vino 4

Začela se je sezona adventnih sejmov. Poleg božičnega vzdušja ti vsako leto ponudijo praznične vonjave in okuse, ki se širijo iz okrašenih hišic z gastronomsko ponudbo. No, v Zagrebu pa so obiskovalci razburjeni že pred uradnim odprtjem. Ena izmed stojnic je s svojimi cenami namreč povzročila popolno razburjenje na družbenih medijih. Dubajski Germknödel (kvašen cmok) namreč stane 15 evrov, kar je sprožilo val kritik.

V soboto bo uradno odprt adventni sejem v Zagrebu, nekatere stojnice s slastno božično ponudbo pa so že začele z obratovanjem. Tudi med Slovenci priljubljen adventni sejem, pa je že pred odprtjem požel plaz kritik zaradi visokih cen hrane.

Net.hr je pregledal ponudbo prvih stojnic, in kot pišejo, je čas, ko so si obiskovalci lahko že z nekaj desetimi kunami privoščili okus po praznikih minil. Na meniju so tudi letos nepogrešljivi hot dogi in klobase, fritule in kuhano vino. Glede na pregledano ponudbo doslej bo cena za hot dog štiri evre, domača dimljena klobasica bo obiskovalce stala šest evrov, kranjska 5,5, jelenova pa 7,5 evra. Za kozarček dišečega kuhanega vina bo treba odšteti štiri evre, kuhani gin pa stane 4,5 evra. V oči pa je zbodla ponudba zimske smučarske delicije – kvašenih cmokov. Cene za cmok se gibajo od šestih pa vse do 15 evrov za dubajsko verzijo s pistacijo in čokolado.

