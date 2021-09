Razburkana sled ameriških jedrskih kitov

Pod Bidnovim vodstvom so ZDA končale svojo najdaljšo vojno, a je razmajan in skoraj ihtav umik iz Kabula povzročil nejevoljo in godrnjanje med zavezniki, ki so se pred dvajsetimi leti z Američani podali v Afganistan, nato pa bili soočeni z enostransko odločitvijo o času in načinu odhoda. Sledil je dogovor za hrbtom Francije, prve zaveznice Združenih držav, ki je Washington s Canberro in Londonom povezal v vojaški pakt in Avstraliji prinesel podmornice na jedrski pogon. V Parizu pa so besni ugotavljali, da so ostali brez milijardne pogodbe za dobavo svojih dizelskih plovil. Francija je prvič v zgodovini odpoklicala svojega veleposlanika v ZDA, zunanji minister Jean-Yves Le Drian pa je prav nič diplomatsko usekal, da so "Bidnove metode podobne Trumpovim, le da brez tvitov." Po komaj osmih mesecih novega predsednika v Beli hiši komentatorji že razmišljajo, ali bo moral resetirati svojo zunanjo politiko.

Po štirih letih glasnega ponavljanja Najprej Amerika, koketiranja z diktatorji in znašanja nad dotedanjimi zavezniki je Bidnovo zmago na ameriških volitvah pospremilo olajšanje, okrepljeno s pričakovanji o vrnitvi k bolj vključevalni politiki Washingtona. Toda novemu predsedniku se ne mudi hitro razgraditi celotne zapuščine, ki jo je prejel. Evropejci so že januarja ponavljali, da so pripravljeni nemudoma odpraviti carine, ki jih je naplavila Trumpova trgovinska vojna. Toda tudi po obisku Bele hiše v Bruslju njihovo jedro, zaščita za ameriške proizvajalec jekla in aluminija, ostaja še v veljavi. Razočaranje v EU je prineslo vztrajanje pri prepovedi potovanja v ZDA, medtem ko so v schengenskem območju odprli vrata Američanom. Šele v začetku minulega tedna je prišla napoved, da bodo tudi cepljeni prebivalci EU od novembra dalje lahko odšli v ZDA.

Podobno ameriški južni sosedje ugotavljajo, da so v veljavi ostala mnoga pravila in politike do priseljevanja iz časa prejšnje vlade, ki je podporo volivcev gradila z razpihovanjem strahov pred nedokumentiranimi migranti in prosilci za azil. Zadnje dni ogorčenje na ameriški levici sprožajo podobe pripadnikov obmejne policije, ki so se vala migrantov s Haitija lotili na konjskih hrbtih in jih naganjali kot živino. Vlada je z letali množično vračala ljudi – nekateri med njimi so se več let čez Srednjo Ameriko prebijali proti ZDA – nazaj na karibski otok, ne da bi jim dopustila vložiti prošnjo za azil. Brian Katulis, strokovnjak za zunanjo politiko v naprednjaški mnenjski organizaciji Središče za ameriški napredek (CAP), pravi, da je v ameriški politiki prevladala bunker mentaliteta, po kateri "najprej in predvsem skrbimo zase, ukvarjanje s stvarmi, ki so na drugi strani ograje, pa je omejeno."



Nizkokalorična ponovitev

Ugibanje, kakšna bo/je strategija nove vlade na področju zunanje politike, se je začelo, še preden so demokrati zmagali na predsedniških volitvah, v zadnjih mesecih pa se vrstijo članki o "Bidnovi doktrini". Prva mnenja o vrnitvi k ohranjanju svetovne ureditve po koncu hladne vojne in otoplitvi odnosov z zavezniki so zamenjala ugotovitve, da smo priča diplomatsko obrušeni različici Trumpovega grobega nativizma oziroma po Katulisu bunker mentalitete. Iz predsedniških besed je še vedno mogoče razbrati prvo, poudarjanje sodelovanja, branjenje demokracije, ameriško diplomatsko vodenje sveta, dejanja kažejo na drugo. Kar niti ni presenetljivo, Biden je že od vsega začetka poudarjal, da "moramo pri vsakem dejanju našega delovanja v tujini imeti v mislih ameriške delavske družine". Takšna "zunanja politika za srednji razred" pa je le na lepši način ubesedeno, da ameriški odnos do sveta oblikujejo domače javnomnenjske ankete.

Trump je morda politično neartikuliran naturšček, ki ne ve veliko in nima potrpljenja, da bi se česar koli naučil. Toda če kaj, ga odlikuje izbrušen občutek za razpoloženje in strahove volivcev. Podobno velja za Bidna, ki je bil vedno nekoliko skeptičen do rahlo snobovskih intelektualcev v sedanjem vrhu demokratske stranke, imenoval jih je brezsrčni tehnokrati, razživel pa se je ob stresanju rok in sejanju dovtipov. In delavski Joi iz njegovega Scrantona v Pensilvaniji so po dveh desetletjih vojn naveličani ameriškega urejanja sveta, znova se vračajo k izolacionizmu in ne zaupajo odpiranju mej v globaliziranemu svetu. Zato v sedanjem ekonomskem nacionalizmu podpirajo carine kot rešitev za domače tovarne in so pripravljeni graditi zidove, ker za njimi upajo v delovna mesta za Američane, ne za priseljence, ki delajo tudi za drobiž. Biden je tako na trenutke lahko druga plat istega kovanca, čemur Katulis pravi nizkokalorična Najprej Amerika.