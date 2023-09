Pri Dubrovniku iščejo kajakaša, ki sta izginila v razburkanem morju

Očividci so včeraj popoldne policijo v Dubrovniku obvestili, da se je pri otoku Lokrum prevrnilo več kajakov. V iskalno akcijo, ki jo vodi pristaniška kapitanija, so se vključili tudi domačini s svojimi plovili ter izletniške ladje.

Do večera so uspeli rešiti devet ljudi, dva pa še vedno pogrešajo. Po neuradnih informacijah HRT moški in ženska nista bila del skupine z vodnikom, ampak sta si samostojno izposodila kajak. Njuna identiteta za zdaj ni znana zaradi pomankljive evidence podjetja za izposojo kajakov. Policija je domačine zato pozvala, naj sporočijo, če se kdo od gostov včeraj zvečer ni vrnil v nastanitev.