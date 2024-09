Razcvet 'deepfake' posnetkov slavnih zdravnikov, ki tržijo nevarne 'čudeže'

Videoposnetki verodostojnih televizijskih zdravnikov, ki oglašujejo nepreizkušene "naravne" sirupe za sladkorno bolezen, ob tem pa trdijo, da lahko dejansko peroralno zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni metformin celo "ubije" bolnike. Družbena omrežja, kot sta Facebook in Instagram, so preplavili tovrstni lažnivi posnetki, poroča France 24.

Strokovnjak za umetno inteligenco Henry Ajder medtem dodaja, da so deepfake posnetki zdravnikov prav letos dosegli svoj "razcvet". Videoposnetki z umetno inteligenco običajno ciljajo na starejše občinstvo, ki niso tako vešči moderne tehnologije in ki morda bolj zaupajo zdravnikom, ki se redno pojavljajo na televiziji.

"Zdi se, da ljudje tem video posnetkom resnično zaupajo," pravi britanski zdravnik John Cormack , ki dodaja, da so tovrstni slavni zdravniki porabili veliko časa, da so si ustvarili verodostojnost. "Zato jim ljudje verjamejo, četudi v teh lažnih posnetkih izrečejo nelogične trditve," pojasnjuje Cormack, ki je sodeloval z British Medical Journal.

Nedavni napredek na področju umetne inteligence je naredil kakovost ponarejenih fotografij, zvoka in videoposnetkov še veliko bolj prepričljivo, ob tem dodaja francoski akademik in strokovnjak za umetno inteligenco Frederic Jurie. "Dostop imamo do več deset milijard fotografij in sposobni smo zgraditi algoritme, ki lahko priredijo vse, kar se na teh slikah pojavi," poudarja.

Tarče postale tudi številne kontroverzne zdravstvene osebe

Ne zlorabljajo pa se samo podobe splošno cenjenih zdravnikov. Ajder ni presenečen, da so žrtve globokih ponaredkov postale tudi številne kontroverzne zdravstvene osebe. "Ljudje v neortodoksnih ali zarotniških krogih jim zelo zaupajo," pravi.

Na podoben način so namreč priredili tudi nastop kontroverznega francoskega raziskovalca Didierja Raoulta, ki je bil obtožen širjenja zavajajočih informacij o zdravilih za covid-19.