Razdejanje na križarki: po razburkanem morju na zasilni postanek na Kanarske otoke

Fotografije, ki so se razširile po družbenih omrežjih, prikazujejo nastalo škodo, ki so jo povzročile slabe vremenske razmere, v katerih je plula križarka družbe Royal Caribbean. V četrtek zvečer je namreč v bližini Kanarskih otokov križarko, ki je bila namenjena v Miami, zajel močan veter, so sporočili iz družbe, ki z njo upravlja, poroča CBS. Zaradi vetra se je ladja nenadoma zasukala, so še navedli. Eden od potnikov jim je povedal, da je med potovanjem gledal predstavo v gledališču križarke in vmes začutil močan obrat, ki mu je sledilo še več naglih premikov. Predstavo so prekinili, gledalci so dvorano zapustili, v skupnih prostorih pa jih je pričakal nered, ki ga je povzročil močan veter, še poročajo.

"Vsi so se malo zmedeno sprehajali naokoli in opazovali vse steklenice iz bara, ki so padle na tla, tudi vse blago, ki si ga na ladji lahko kupil, je bilo raztreseno po tleh," je povedal. Škoda je nastala tudi v igralnici križarke, kjer so se prevrnili igralni avtomati. Kapitan ladje je posadki in potnikom sporočil, da je veter dosegel hitrost tudi do 180 kilometrov na uro.

"Po petih minutah smo se vsi spraševali, kaj se dogaja, a takoj ko je kapitan sporočil, kaj je, smo se pomirili," je še povedal potnik in dodal, da je bilo čutiti, da kapitanu zaupajo. Potnike je posadka prosila, naj se vrnejo v svoje kabine, da lahko opravijo pregled, ki je trajal približno eno uro.

Eden od potnikov se je v dogodku tudi poškodoval in je potreboval dodatno zdravstveno oskrbo, zato se je ladja ustavila v Las Palmasu na enem od otokov, kjer so poškodovanemu potniku zagotovili zdravniški pregled.

Križarska ladja Explorer of the Seas je 311 metrov dolgo plovilo, ki lahko sprejme do 4.290 gostov in 1.185 članov posadke, je navedeno na spletni strani družbe Royal Caribbiean Cruises. Na eni od petnajstih potniških palub ima tudi drsališče, igrišče za mini golf in plezalno steno. Ladja je registrirana na Bahamih in pluje od leta 2000.