Razdeljeni. 'Politični jezik je postal glasnejši in bolj grob'

Cilj terorizma je – bolj kot samo uničenje – sejanje strahu, nezaupanja med ljudmi. Ustvarjanje razdora. 20 let po napadih imamo različne interpretacije takratnih dogodkov, a do neke mere je teroristom uspelo.

Nekoč sta bili tam ponosni stolpnici WTC, simbol ameriških sanj, napredka, blaginje. Ob napadu sta se sesuli sami vase, kosi ogrodja, ki so se po tragediji dvigali iz ruševin, so zlovešče spominjali na tragedijo. Danes je Ground Zero mirno spominsko območje, k nebu se dvigajo nove stavbe. A dejanska škoda ni več zgolj tam, ampak v globokih porah (globalne ali pa vsaj zahodne) družbe.

Kot v svojem zapisu ob obletnici ugotavlja belgijski premier Alexander De Croo, je sprva celo takratni ameriški predsednik George Bush mlajši zaveznike delil na stare in nove, pri čemer so bili "novi" tisti, ki so se pridružili vojni proti terorizmu.

A razklanost je šla veliko globlje od geopolitike, zarezala je v družbeno tkivo. Enajsti september je dal krila polarizaciji, politični jezik je postal glasnejši in bolj grob. "Namesto da bi okrepili svoj demokratični projekt, so ljudje v Evropi izbrisali evropsko ustavo. To, česar Sovjetski zvezi ni uspelo doseči v več kot 70 letih, je Al Kaida naredila iz svojih jam v Tori Bori: Zahod je začel spraševati sebe in svoj model liberalne demokracije," ugotavlja De Croo.

"Ena izmed temeljnih napak Zahoda v odzivu na 9/11 je bil odhod v vojno z namenom gradnje države. Tako v Iraku kot v Afganistanu. Lovljenje Osame bin Ladna je bilo legitimno dejanje samoobrambe, vsiljevanje demokracije je bilo zabloda. Ameriška predsednika Bush in naslednik Barack Obama sta upala, da bosta osvojila srca in um Iračanov ter Afganistancev. Toda liberalna demokracija ni izvozni izdelek, ki ga spustiš z višine iz bojnega letala," nadaljuje.

Po dvajsetih letih vojne smo tudi v Evropi izgubili srca in glave, meni. Po Zahodu so se razpasle radikalne islamistične skupine, ki se borijo proti liberalni demokraciji z brutalnim nasiljem. "Sovražijo nas, je zavpila skrajna desnica. Nenadoma so bili vsi muslimani, vključno s tistimi, ki niso podpirali sovraštva proti Zahodu, sovražniki." Takšno razmišljanje je rodilo nasilje – od Andersa Breivika na Norveškem do požiganja azilnih centrov po Evropi in nasilnih skupin, ki so na grških ulicah in še kje pretepale migrante.

"Nasilje v liberalni demokraciji nikoli ni končni odgovor. Naš model družbe se ne brani z odhodom v vojno, ampak z vsakodnevno demonstracijo samoobvladovanja," poudarja De Croo. "Src in glav ne osvajamo z vojnami. Kar pa še ne pomeni, da je prostor za naivnost. Ne moremo biti tolerantni do nestrpnih. To je razlog, da potrebujemo močno zavezništvo NATO. Ampak NATO, ki je sposoben zmagati v bitkah prihodnosti in ne v preteklosti, je nastal kot protiutež Sovjetski zvezi. Danes je sovražnik veliko bolj izmuzljiv. Teroristične skupine nenehno spreminjajo obliko, izginjajo in se ponovno pojavljajo drugod. Natova agenda za leto 2030 kaže, da je zavezništvo to razumelo. Investicija v to partnerstvo je nujna za ohranjanje varnosti. Ampak Nato ni čudežni stroj. Ne more premagati src in glav. To mora storiti vsak izmed nas vsak dan."