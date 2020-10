Predsednik bi moral dajati zgled, tudi glede odnosa do žensk

15. oktobra je igralka Alyssa Milano, ena od prvih žensk, ki so Weinsteina obtožile spolnega nasilja, na Twitterju predlagala, naj "vsak, ki je bil kdaj spolno nadlegovan ali zlorabljen, na njen tvit odgovori z 'Me too'". V prvih 24 urah se je odzvalo pol milijona ljudi.

Ustanoviteljica gibanja je Tarana Burke , ki je frazo Me too začela uporabljati že leta 2006. Njen cilj je bil splošno javnost ozavestiti o tem, koliko žensk je zlorabljenih, in problematizirati odnos do žrtev spolnega nasilja.

Med drugim je Trumpov mandat zaznamovalo tudi gibanje #MeToo oziroma gibanje 'jaz tudi'. Gre za kampanjo proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam, ki je Hollywood zajela jeseni 2017 in s svojo idejo kmalu dosegla ves svet. Širše gledano je gibanje sprožilo ne le boj za pravico žrtev spolnih zlorab, ampak tudi boj proti neenakostim na drugih področjih.

Harvey Weinstein je za posilstvo in spolne napade dobil 23 let zaporne kazni.

Gibanje je prepoznavnost dobilo šele 11 let kasneje, in sicer zaradi filmskega direktorja Harveyja Weinsteina – oziroma na desetine žensk, ki so ga obtožile spolnega nadlegovanja, zlorabe ali pa posilstva. 5. oktobra 2017 je ameriški časnik New York Times natisnil prve očitke, mogotca pa so v roku tedna dni odpustili iz lastnega podjetja. Weinstein je vse obtožbe zanikal, a kljub temu je dogodek odprl Pandorino skrinjico.

Gibanje so podprle številne znane osebnosti. Za opozarjanje na krivice, ki so se zgodile tudi številnim od njih, so izkoristili celo nekatere nastope na Oskarjih, zlatem globusu in filmskem festivalu v Cannesu. Med obtoženimi so se znašli tako moški s področja zabave in medijev kot tudi politiki. Številni kakršne koli obtožbe zanikajo. A dejstvo je, da se je zaradi gibanja dinamika moči v Ameriki, zlasti v Hollywoodu, nedvomno spremenila.

Za pomoč žrtvam spolnega nasilja Američani zbrali več milijonov dolarjev

Toda kakšen vpliv je gibanje dejansko imelo? Kot je Burkova dejala v intervjuju zaBBC, je Weinstein, ki je za posilstvo in spolne napade dobil 23 let zaporne kazni, simboličen primer. "Vedno je presenetljivo videti belca, bogataša, ki je za zločin dejansko obsojen." A 46-letnica je dodala, da spremljanje tega, "katera slavna oseba gre v zapor in katera ne, ne doprinese k trajnosti gibanja". Poudarila je, da je treba spregovoriti o običajnih ženskah, moških, trans osebah, otrocih in invalidih. "O vseh ljudeh, ki niso bogati, beli in slavni. O ljudeh, ki se s spolnim nasiljem spopadajo vsak dan."Po njenem mnenju je težava v še vedno vzpostavljenih sistemih, ki omogočajo, da se take stvari sploh dogajajo.

Več kot 300 igralk, pisateljev in režiserjev je 1. januarja 2018 začelo pobudo za izboljšanje stanja na terenu. Gre za sklad za pravno pomoč Time's Up, v katerem se je v zgolj enem mesecu nabralo skoraj 18 milijonov evrov (21 milijonov ameriških dolarjev). Nacionalni ženski pravni center (NWLC) iz Washingtona je več tisoč žensk povezal z več kot 500 odvetniki, ki so jim nudili brezplačno pravno pomoč.