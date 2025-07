Razglašena naravna nesreča: gozdni požari prizadeli Srbijo

Pomočnik direktorja za specialne in posebne policijske enote Dejan Luković je v četrtek zvečer po poročanju Tanjuga za Radiotelevizijo Vojvodine povedal, da so vsi požari pod popolnim nadzorom.

Gasilci in domačini so se v zadnjih dveh dneh borili z več sto požari v osrednjem in južnem delu države. Ogenj se je razširil na tisoče hektarjev površin, najhuje pa je bila prizadeta vas Dubovo na skrajnem jugu, kjer je zgorelo približno 300 hiš.

"V zadnjih dveh dneh je bilo več kot 800 požarov, v gašenju pa je sodelovalo več kot 3300 pripadnikov sektorja za izredne razmere, prostovoljnih gasilskih društev, policije, vojske ter tudi številni prebivalci," je dejal.

Požari so nastali zaradi dolgotrajne suše, izjemno visokih temperatur ter orkanskih vetrov. Ali je bil kateri od njih podtaknjen, bo po besedah pristojnih pokazala preiskava.

Povzročili so veliko gmotno škodo, vlada pa je v četrtek za pomoč prizadetim v požarih namenila 350 milijonov srbskih dinarjev oz. približno tri milijone evrov.

Požari so po poročanju Tanjuga pod nadzorom tudi na jugu Bosne in Hercegovine, kjer so pustošili v Trebinju in okolici.

Kot je za javno radiotelevizijo Republike Srbske RTRS povedal lokalni gasilski poveljnik Miloš Vučurević, je boj z njimi trajal več dni. Ogenj je zajel več kot 35 kvadratnih kilometrov površin na dveh požariščih, a ne ogroža več ljudi in hiš.