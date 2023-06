Razglašena za mrtvo, a se je na svojem bdenju prebudila

"Počasi predelujem, kar se je zgodilo. Zdaj si želim samo, da se zdravje moje mame izboljša. Želim jo živo in z mano," je dejal njen sin Gilbert Balberán . Ženska je še vedno na oddelku za intenzivno nego in je pod zdravniškim nadzorom, poroča El Universo.

"Moja mama je na kisiku. Njeno srce je stabilno. Zdravnik jo je uščipnil v roko in odzvala se je. Pravijo mi, da je to dobro, ker to pomeni, da se odziva postopoma," je dejal Gilbert. Zdravnik iz bolnišnice Martin Icaza je truplo družini predal že v petek, ker naj bi takrat umrla. "Dali so nam celo mrliški list," je poudaril njen sin. Zaradi slabega finančnega stanja družine so zbirali donacije za organizacijo pogreba.

Bella Montoya je v krsti bila okoli štiri ure, ko jo je družina odprla, da bi truplo pripravili na bdenje. Njen sin in preostali člani so kar kmalu ugotovili, da ženska še diha. "Mama je začela premikati levo roko, odprla oči, usta. Težko je dihala," je povedal Gilbert.

V primer se je vmešala tudi policija, saj je dogodek šokiral skupnost, primer bodo raziskali, saj bi lahko pomotoma 74-letnico pokopali živo.