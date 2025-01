Razglasili policijsko uro, v ognjeni apokalipsi umrlo najmanj 11 oseb

Mestne in okrožne oblasti Los Angelesa so požare označile kot "popolno nevihto". Orkanski sunki vetra, ki dosegajo do 160 km/h, so oblastem preprečili, da bi lahko že v zgodnjih urah požara, ko ti še niso bili tako veliki, napotili letala za gašenje in jih zamejili. Obsežno uničenje je bilo tako po besedah strokovnjakov, s katerimi se je pogovarjal CNN, zaradi kombinacije vetrov, neobičajno suhih razmer in številnih požarov, ki so drug za drugim izbruhnili na istem geografskem območju, neizogibno.