V spomin na umetnika, ki je bil po vsej državi znan po svojih gigantskih novoletnih voščilnicah, ki jih je ustvarjal kar iz snega na zamrznjeni reki, so se njegovi someščani odločili, da nadaljujejo tradicijo. Kot nekoč Valerij Melnikov, so se dela na poledeneli reki lotili prebivalci Amurske regije in ustvarili svoje orjaške voščilnice.