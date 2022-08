Raziskava: Deževnica po vsem svetu vsebuje nevarne večne kemikalije

Perfluoroalkilne in polifluoroalkilne (PFAS) je poimenovanje za okoli 4500 umetnih kemikalij, ki se med drugim nahajajo v embalaži za hrano, posodi (predvsem tistih, ki so premazane z oblogo proti prijemanju), peni za gašenje, pohištvu in vodoodpornih oblačilih. Ker so zelo obstojne in odporne proti razgradnji, se v okolju ohranijo več let, zato so jih okoljevarstveniki poimenovali večne kemikalije.

Njihova razširjenost po svetu je zdaj že takšna, da je nova raziskava pokazala, da na Zemlji skorajda ni več mesta, kjer jih ne bi našli. Znanstveniki iz Univerze v Stockholmu, ki so izvedli raziskavo, so zato poudarili, da je življenjskega pomena, da uporabo teh snovi čim prej omejimo.

Te večne kemikalije namreč lahko predstavljajo tveganje za zdravje, med drugim vplivajo na plodnost, lahko škodujejo zarodkom, vplivajo na hormonsko neravnovesje in nekatere celo lahko povzročajo raka, so pokazale dosedanje raziskave.