Raziskava: nekateri se raje odpovejo spolnim odnosom kot potovanjem

Zaradi pandemije covida-19 se je naš življenjski ritem dodobra spremenil. Spremenile so se tudi naše navade, poleg tega so nekatere stvari, ki smo jih pred časom imeli za samoumevne, zdaj postale luksuz. Ena od stvari, ki jih ljudje najbolj pogrešamo, so potovanja.

Turistična panoga je le ena od mnogih, ki je zaradi ukrepov proti širitvi novega koronavirusa utrpela velik izpad. Zaradi novih pravil pri prehajanju meja, kot so karantena ob vrnitvi ter negativni izvidi testov na okužbo z novim koronavirusom, so ljudi odvrnili od potovanj.

Američani v primerjavi z Evropejci in Azijci ne veljajo za velike svetovne popotnike in ravno s tega stališča so rezultati zanimivi. Ukrepi, ki so jih države sprejele zaradi zajezitve okužb, so, kot kaže, zadevo spremenili. 80 odstotkov anketirancev je zatrdilo, da so potovanja pomemben del njihovega življenja in da močno povečajo kakovost tega. Američani večinoma želijo potovati zgolj znotraj ZDA, obiskati družino in prijatelje.

Kot zanimivost lahko povemo, da je več kot polovica anketirancev dejala, da si je med pandemijo, ko smo bili večino časa v izolaciji ter stran od ljudi, poiskala nov konjiček. Ravno ta, nova dejavnost pa naj bi bila povod za izbiro naslednje destinacije počitnic.