Raziskava razkrila zgodbo za Van Goghovim podpisom Vincent

Raziskovalka Julia Engelmayer je svoje ugotovitve objavila v članku z naslovom Preprosto "Vincent": Pregled Van Goghovih podpisanih slik, pri čemer se naslov navezuje na dejstvo, da se je Vincent Van Gogh skoraj vedno podpisoval le z imenom. Zunaj Nizozemske naj bi si namreč ljudje težko zapomnili ali izgovorili njegov priimek.

Največ o tem, zakaj je Van Gogh podpisal le del svojega opusa, pa je po pisanju časopisa Art Daily mogoče izvedeti v njegovih pismih. Njegova razmišljanja o slikarski praksi namreč razkrivajo njegovo izredno kritično naravo in sam je v času svoje kariere večino svojih del smatral kot vajo ali pripravo. To tudi pojasnjuje, zakaj pred letom 1884 ni podpisal nobene slike, čeprav je z oljem začel slikati že leta 1881. Risbe je začel podpisovati že prej.

Ko je prišel v Pariz, so se povečale njegove komercialne ambicije, prav tako pa tudi število podpisanih del. Kmalu po prihodu v Arles, ko je imel pariški umetnostni trg še vedno svež v spominu, je redno podpisoval svoje slike. Ko se je njegovo duševno zdravje poslabšalo, pa se je število podpisov znatno zmanjšalo.

Van Gogh je pogosto podpisal slike, ki jih je podaril družinskim članom in prijateljem. Slik, ki jih je naslikal po grafičnih predlogah Milleta, Rembrandta in Delacroixa, običajno ni podpisal. Izjema je slika Pieta (po Delacroixu) iz leta 1889, ki je nastala kot darilo za njegovo sestro Willemien.