Raziskava: Slovenija najbolj kriptoprijazna država na svetu

Slovenija je med državami, ki so najbolj "kriptopripravljene", so ugotovili avtorji raziskave.

Za piko na i so našo prestolnico Ljubljano okronali z nazivom "najprijetnejša destinacija v Evropi za podjetja z digitalnim premoženjem" . Ljubljana ima skupno 137 podjetij in 584 različnih lokacij, kjer je omogočeno plačevanje z digitalnimi sredstvi. Ob tem še posebej izpostavljajo nakupovalno središče BTC. Praga je skladno z raziskavo druga najbolj kriptoprijazna evropska destinacija. Med tamkajšnjimi tako imenovanimi kriptoatrakcijami je kavarna Parallel Polis, v kateri lahko stranke plačujejo zgolj z bitcoini. Tretje najbolj kriptovalutno mesto v Evropi je španski Madrid, medtem ko je Malta uvrščena na dno te lestvice.

Letalska družba Fast Private Jet, ki ima sedež v Italiji, je izvedla globalno raziskavo, da bi ugotovila, katere so najbolj kriptoprijazne države na svetu. Zmagovalka pa – Slovenija. Na drugem mestu je Češka, sledijo Argentina, Japonska, Španija in Kolumbija. Imamo 72 trgovin in 33 športnih prizorišč, kjer kot plačilno sredstvo sprejemajo bitcoin ali altcoin, je pokazala raziskava.

Raziskali so tudi ameriški trg in ugotovili, da imajo New York, Los Angeles in San Francisco največ restavracij, kavarn in podjetij, ki sprejemajo kriptovalute kot plačilno sredstvo. "Ni presenetljivo, da je Kitajska med najmanj kriptoprijaznimi državami na svetu. Lani so lokalne oblasti uvedle popolno prepoved vseh prizadevanj za digitalno premoženje na njihovih tleh," so zapisali avtorji študije. Tudi Oman, Egipt, Alžirija, Katar, Irak, Tunizija, Maroko in Bangladeš imajo odklonilen odnos do kriptovalut in so jih v raziskavi postavili ob bok Kitajski.

Raziskava je pri svoji oceni upoštevala različne dejavnike, kot so zakoni o kriptovalutah, ki veljajo v posameznih državah, število primerov goljufij in razpoložljivost digitalnih valut. Slovenija je med državami, ki so najbolj "kriptopripravljene", so še zapisali.

Sicer mo prvič, da smo se znašli v vrhu držav, kar zadeva kriptovalute. Platforma za digitalna sredstva Crypto Head je denimo lani ugotovila, da je Slovenija z indeksom 5,96 sedma najbolj "kriptopripravljena" država. Pri izvedbi raziskave je podjetje upoštevalo več dejavnikov, vključno z letnimi kriptoiskanji v Googlu na 100.000 ljudi in številom bankomatov. Glede na to, da imajo ZDA več kot 30.000 kriptobankomatov, ni čudno, da so se v tej študiji uvrstile na prvo mesto.