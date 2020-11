Raziskava: vsebnost THC v konopljini smoli vse večja, zato je droga vse močnejša

Britanski raziskovalci iz Univerze v Bathu (Velika Britanija) so ugotovili, da se je uporaba konopljine smole, bolj znane kot hašiš, v zadnjih 50 letih povečala za skoraj 25 odstotkov.

Izsledke raziskave so objavili v znanstveni revijiAddiction. Kot povzema Guardian, so strokovnjaki iz oddelka za preučevanje zasvojenosti in mentalnega zdravja analizirali več kot 80.000 vzorcev hašiša, ki so jih v zadnjih petih letih zasegli na ulicah ZDA, Velike Britanije, Nizozemske, Francije, Danske, Italije in Nove Zelandije.

Kot še ugotavljajo, so se koncentracije THC, ki povzroči 'zadetost', v konoplji skozi časa spreminjale. Od leta 1970 do 2017 so se koncentracije te opojne sestavine povečale za 14 odstotkov. To je predvsem posledica tega, da je na trgu naraščala ponudba močnejših sort, naraščajočega tržnega deleža močnejših sort konoplje, kot je sinsemilla, ugotavljajo. Koncentracije THC v konopljini smoli ali hašišu pa so se med letoma 1975 in 2017 povečale za kar 24 odstotkov.

"Vsebnost THC se je v konoplji sčasoma povečevala, tako da se ta droga danes močno razlikuje od tiste, ki so jo uporabljali pred 50 leti," je ob tem dejal vodja raziskave dr. Tom Freeman. "Hkrati pa vemo več o tej rastlini in se bolj ceni njen potencialni pozitivni učinek v zdravstvene namene," je dodal.

Čeprav konopljino smolo obravnavamo kot 'mehkejšo' drogo, izsledki raziskave kažejo, da je veliko močnejša od 'navadne' konoplje, so še povedali avtorji študije. "Pred leti je konopljina smola vsebovala precej nižje količine THC, večja pa je bila koncentracija CBD– za katero se domneva, da je koristna za zdravje. A medtem, ko se koncentracije CBD v smoli skozi leta niso spremenile, so se koncentracije THC znatno povišale. Zato je ta droga vse bolj škodljiva," pojasnjuje soavtor študije Sam Craft.

To hkrati pojasni še en pojav, ki so ga raziskovali – povečalo se je namreč tudi število ljudi, ki se zdravijo zaradi odvisnosti od marihuane. "Več Evropejcev poišče pomoč pri zdravljenju odvisnosti zaradi marihuane, kot zaradi heroina ali kokaina," so še povedali raziskovalci.