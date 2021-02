Raziskovalca holokavsta se morata opravičiti zaradi netočnosti v knjigi

Znana poljska profesorja zgodovine Barbara Engelking in Jan Grabowskista leta 2018 izdala knjigo z naslovom Dalej jest noc oziroma v prevodu Še vedno je noč, v kateri pišeta o preganjanju judov na območju današnje Poljske pod nemško okupacijo. Knjiga ima več kot 1600 strani.

Zgodovinarja je tožila nečakinja nekega nekdanjega lokalnega uradnika z vzhoda Poljske, ki meni, da sta očrnila spomin na njenega strica. Zapisala sta namreč, da je lokalni uradnik kriv za smrt več kot 20 judov, ki so se skrivali v gozdu in so bili predani Nemcem. V povojnem procesu je bil oproščen, potem ko je judinja, ki je bila priča temu dogodku, pričala njemu v prid. O tem pa avtorja v knjigi ne pišeta.

Tožnica je zahtevala javno opravičilo Engelkingove in Grabowskega ter okoli 22.500 evrov odškodnine. Sodišče sicer ni zahtevalo, da zgodovinarja plačata odškodnino, bosta pa morala, po poročanju Guardiana, tožnici poslati opravičilo, prav tako pa izjavo objaviti na spletni strani Centra za raziskovanje holokavsta in popravek navajati v vseh morebitnih nadaljnjih izdajah knjige.

Raziskave kažejo, da je na tisoče Poljakov tvegalo svoja življenja, da bi pomagali Judom, vendar pa jih je na tisoče tudi sodelovalo v holokavstu. Poljska vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) je podala izjavo, da vse obtožbe o sokrivdi Poljske vidi kot sramotenje države, poroča The Guardian.

SodnicaEwa Jonczyk je dejala, da sodba "ne sme vplivati na akademske raziskave". Zgodovinarka Engelkingova pa na drugi strani meni, da ima prav ta razsodba negativen učinek na raziskovanje. "Nobenega dvoma ni, da gre za nekakšen trud, da bi se ustvarilo 'učinek zamrzovanja' - da bi se akademikom pokazalo, da obstajajo vprašanja, na katera se ni vredno osredotočati,"je dodala.

Zgodovinarji in strokovnjaki za holokavst z vsega sveta so izrazili zaskrbljenost ob sojenju svojih poljskih kolegov. Bojijo se zastraševanja raziskovalcev.