Raziskovalci: Kitajska je več tednov pred izbruhom cenzurirala informacije o koronavirusu

Peking je iz krize potegnil napačno sporočilo, to je, da mora še bolj zatirati širjenje informacij, in ne manj - pravijo raziskovalci.

Kitajske oblasti sicer vse do 20. januarja niso javno priznale razsežnosti in resnosti virusa. A že v prvih tednih epidemije so splošne besedne zveze, kot sta "neznana wuhanska pljučnica" ali "wuhanska komisija za zdravje", veljale za tabu, navaja poročilo interdisciplinarnega laboratorija Citizan Lab torontske univerze.

Raziskovalci iz Citizen Lab so med drugim ugotovili, da je najmanj ena platforma družbenih omrežij na Kitajskem blokirala vsebine o virusu tri tedne prej, preden je Kitajska potrdila, da se virus širi med ljudmi. To "močno nakazuje, da so bila podjetja družbenih omrežij izpostavljena vladnim pritiskom za cenzuro že ob začetku izbruha", navaja poročilo. Dve aplikaciji sta tudi cenzurirali široko paleto ključnih besed, kot je npr. besedna zveza "dejanska informacija".

Ko je Citizen Lab 14. februarja testiral aplikacijo WeChat, so ugotovili, da so cenzurirali sporočila, ki so vsebovala besede ali besedne zveze "pljučnica", "nadzor bolezni in preventiva", "virus" in "medicinska revija".

Na Kitajskem je običajna praksa, da družbena omrežja zbrišejo politično občutljive objave, vključno s protesti in kritikami na račun vlade.

"Edinstveno v tem primeru je, da je blokada teh informacij lahko potencialno škodila javnemu zdravju," je v komentarju o velikih razsežnostih cenzure dejala raziskovalka pri Citizen Lab Lotus Ruan in dodala, da lahko tovrstno početje omeji informiranje javnosti ter okrni zaščito.

Kitajske oblasti so v začetku februarja sicer napovedale, da bodo nadzirale največja podjetja družbenih omrežij v državi glede vsebin, povezanih z virusom. Tudi kitajski predsednik Ši Džinpinse je zavzel za večji nadzor razprav na svetovnem spletu, da bi na tak način zagotovili "pozitivno energijo in družbeno stabilnost".

Profesor komunikologije na kitajski univerzi v Hongkongu Lokman Tsui je ob tem ocenil, da je Peking iz krize potegnil napačno sporočilo, to je, da mora še bolj zatirati in ne manj.

Novi koronavirus, ki se je iz Kitajske razširil skoraj po vsem svetu, je doslej zahteval več kot 3100 smrtnih žrtev, potrdili so več kot 90.000 primerov okužb.