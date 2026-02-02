Raziskovalci tožijo X: Boj za podatke o madžarskih volitvah

Madžarsko aprila čaka eno najbolj napetih volilnih soočenj v zadnjem času, saj se dolgoletni premier Viktor Orban sooča z najresnejšim izzivom svoji oblasti v šestnajstih letih. V tem kontekstu želi organizacija Democracy Reporting International (DRI), po poročanju Politica preveriti, ali na družbenih omrežjih obstajajo tveganja dezinformacij ali druge oblike volilnega vmešavanja.

Ker je platforma X zavrnila njihovo zahtevo za dostop do podatkov, so se raziskovalci ob podpori organizacij za človekove pravice in odvetniške pisarne obrnili na regionalno sodišče v Berlinu. Čeprav je to razsodilo, da za primer ni pristojno, se je DRI pritožila na višje berlinsko sodišče, ki bo zadevo obravnavalo sredi februarja.