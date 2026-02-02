Naslovnica
Tujina

Raziskovalci tožijo X: Boj za podatke o madžarskih volitvah

Berin, 02. 02. 2026 17.27 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
Elon Musk, omrežje X

Skupina raziskovalcev želi po pravni poti pridobiti dostop do podatkov družbenega omrežja X, da bi lahko analizirala morebitna tveganja vplivanja na prihajajoče madžarske volitve. Platforma je zahtevo zavrnila, zato so se raziskovalci obrnili na berlinsko sodišče.

Madžarsko aprila čaka eno najbolj napetih volilnih soočenj v zadnjem času, saj se dolgoletni premier Viktor Orban sooča z najresnejšim izzivom svoji oblasti v šestnajstih letih. V tem kontekstu želi organizacija Democracy Reporting International (DRI), po poročanju Politica preveriti, ali na družbenih omrežjih obstajajo tveganja dezinformacij ali druge oblike volilnega vmešavanja.

Ker je platforma X zavrnila njihovo zahtevo za dostop do podatkov, so se raziskovalci ob podpori organizacij za človekove pravice in odvetniške pisarne obrnili na regionalno sodišče v Berlinu. Čeprav je to razsodilo, da za primer ni pristojno, se je DRI pritožila na višje berlinsko sodišče, ki bo zadevo obravnavalo sredi februarja.

Viktor Orban
Viktor Orban
FOTO: Profimedia

Po zakonodaji Evropske unije, zlasti po aktu o digitalnih storitvah, morajo velike spletne platforme omogočiti dostop do podatkov raziskovalcem, da se zagotovi nadzor nad obvladovanjem tveganj, kot so posegi v volitve. Evropska komisija je decembra platformi X izrekla 40 milijonov evrov kazni, ker ni omogočila dostopa do podatkov. Ta kazen je del skupne globe v višini 120 milijonov evrov zaradi kršitve pravil o preglednosti.

Platforma X se Politicu na očitke še ni odzvala.

Madžarske volitve Dezinformacije X tožba

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
02. 02. 2026 18.46
Levičarji ne izbirajo sredstev da uničijo Orbana na volitvah. Ni jim dovolj, da 90% evropskih medijev širi levičarsko liberalno propagando. Sedaj bi si radi prisvojili še edini res svobodni medij X. Musk je porabil milijarde, da je Twiter osvobodil iz rok levičarskih cenzorjev in ga sptemenil v X, kjer velja svoboda govora. Za svobodo se je treba boriti.
Odgovori
0 0
Nenil
02. 02. 2026 17.43
ali je kdo dal poizvedbo na vplivanje in financiranje volilne kampanje na zadnjih parlametarnih volitvah pri nas s strani Nike in Sorosa? Kjer je levica tam močno zaudarja
Odgovori
+3
5 2
lakala28
02. 02. 2026 17.59
Res je, kjer j levica zaudarja. Kjer je desnica, še posebej S(D)S, pa naravnost smrdi in to do nebes.
Odgovori
-2
1 3
vlahov
02. 02. 2026 17.29
Uničevanje svobode govora je stalnica levih.
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
Portal
