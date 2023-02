Razjarjena množica v Pakistanu linčala moškega, obtoženega bogoskrunstva

Moški je bil v priporu zaradi skrunitve izvoda svete knjige islama, Korana. Na več strani knjige naj bi nalepil slike sebe, svoje žene in otroka in jih odvrgel po ulici v podeželskem okrožju Nankana, je sporočil visoki policijski uradnik Babar Sarfaraz Alpa za AP. Mimoidoči, ki so videli, kaj dela, so ga zgrabili in začeli pretepati, vendar je še pravi čas posegla vmes policija in ga odpeljala.

Ko so za to dejanje izvedeli še drugi osumljenčevi sonarodnjaki, niso odlašali. Razjarjena množica več sto ljudi je vdrla na policijsko postajo, jo še izropala ter osumljenca odpeljala iz njegove celice.

"Preden je na prizorišče prišla policijska okrepitev, je množica moškega linčala in nameravala zažgati njegovo truplo. Vendar je policija s pomočjo drugih ljudi na tem območju preprečila njihov poskus," je dejal policijski uradnik Alpa. Po njegovih besedah je osumljenec že bil aretiran leta 2019 zaradi bogoskrunstva in je bil izpuščen v sredini leta 2022.

Pakistan ima zelo stroge zakone, za bogoskrunstvo pa je po zakonodaji zagrožena tudi smrtna kazen. Od leta 1967 do 2014 je bilo zaradi tega obtoženih več kot 1300 ljudi.

Za obtožbo bogokletja je po pakistanski zakonodaji zagrožena denarna ali smrtna kazen. Mnogi obtoženci, njihovi odvetniki in vsi, ki so govorili proti tem zakonom, so v Pakistanu velikokrat postali žrtve uličnega linča. Mednarodne in pakistanske skupine za pravice že leta pravijo, da se ti zakoni uporabljajo tudi za ustrahovanje verskih manjšin ter pritiskajo na pakistansko vlado, naj zakone spremeni, čemur islamisti odločno nasprotujejo.

Predsednik vlade Šahbaz Šarif je incident obsodil in od načelnika policije Pandžaba zahteval, naj ukrepa proti policistom, ki osumljenca v priporu niso zaščitili. Eden izmed nadzornih policistov v času, ko je bil osumljenec v priporu, in namestnik nadzornika območja sta že bila odpuščena, ker sta zanemarila dolžnosti in nista preprečila napada na policijsko postajo.