Protestniki poskušali vdreti v mestno skupščino, policija odgovorila s solzivcem

Več tisoč ljudi se je nocoj zbralo na protestu po volitvah v Srbiji 17. decembra, za katere opozicija trdi, da so bile prirejene. Množica je že sedmič zahtevala njihovo razveljavitev. Protestniki, pod vodstvom Srđana Milivojeviča in Vladimirja Obradovića iz koalicije "Srbija proti nasilju" so poskušali vstopiti v stavbo mestne skupščine, pri tem pa so razbili stekla na vhodnih vratih in stranskih oknih.

Protest se je pričel z nagovorom novinarja Smiljana Banjaca, ki je zbrane prosil za podporo poslanki Mariniki Tepić, ki je začela gladovno stavko v stavbi volilne komisije, poroča Blic. "Ne bomo pustili, da se kdo igra z nami, branili bomo našo volilno pravico do konca," je dejal zbranim protestnikom. Podpredsednica stranke Sloboda i Pravda, Tepićeva sicer že sedem dni gladovno stavka v stavbi volilne komisije, pridružilo pa se ji je še šest nekdanjih poslancev in predstavnikov koalicije Srbija proti nasilju.

Že sedmič so se nocoj zbrali protestniki, pri poskusu vstopa v stavbo pa so razbili steklo na vhodnih vratih in dveh stranskih oknih. Na vhodnih vratih so policijske enote, ki razjarjeni množici preprečujejo vstop, kot poroča hrvaški Index pa so na množico vrgli solzivec. Med množico je slišati vzklike in pozive k odstopu ter kletvice na računa srbskega predsednika. Podpredsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević je policiste pozval naj zapustijo skupščino in "se postavijo na stran ljudstva". "Zahtevamo, da vlada takoj prizna krajo volitev. Zahtevamo, da se oblikuje ekipa, ki se bo pogajala z državljani in prosimo, da poslancem omogočijo vstop v skupščino. Ne bomo odnehali, ker nimamo druge možnosti," je ponovil zahteve. V nemiru, ki je nastal ob poskusu vdora v poslopje, je policija s solzivcem poškropila tudi poslanca Aleksandra Jovanovića Ćuto, poroča Nova.rs. "Nekdo bo za to moral odgovarjati, dobil sem solzivec v oči," je dejal Ćuta.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je že večkrat zavrnil vse obtožbe in očitke, da so bile volitve prirejene, opozicijo zmerjal z lažnivci in napovedal konstituiranje parlamenta do konca januarja, ni pa izključil možnosti ponovnih volitev v Beogradu. Na protest se je odzval in je sporočil ljudem, naj jih ne skrbi. "Nismo vajeni, da bi nam kdo razbijal okna in podiral hiše. Nobena revolucija se ne dogaja, trudimo se, da ne poškodujemo katerega od naključnih demonstrantov," je pojasnil.

Na srečanju se je, kot je dodal predsednik Vučić, zbralo 2040 ljudi, v mestno skupščino pa skuša vdreti 1195 ljudi, poroča Kurir. Vendar posnetki na družbenih omrežjih kažejo drugačno stanje in precej višjo številko od 2040 ljudi.

