Tujina

Razjarjeni Trump: Odprite j***** ožino, ali pa boste živeli v peklu. Slava Alahu

Washington, 05. 04. 2026 15.07 pred 11 urami 3 min branja 0

N.L. M.V.
"Odprite j***** ožino, vi norci, ali pa boste živeli v peklu – le glejte. Hvaljen bodi Alah," je ameriški predsednik Donald Trump zapisal v objavi na omrežju Truth Social, pri čemer se je skliceval na ključno ladijsko pot, ki jo je Teheran zaprl, odkar sta ZDA in Izrael pred več kot mesecem dni začela napade na Iran.

Medtem ko vojna na Bližnjem vzhodu traja že več kot en mesec in teden dni, Hormuška ožina pa ostaja zaprta, ima ameriški predsednik Donald Trump očitno vse manj potrpljenja. Na veliko noč je v objavi, polni kletvic, Iranu zagrozil s "peklom", če bo Hormuška ožina ostala zaprta.

V krajšem zapisu je napovedal, da bo življenje Irancev spremenil v pekel in da bodo Združene države v torek napadle iranske elektrarne in mostove, če ne bodo ponovno odprli ožine.

Trump je v telefonskem pogovoru za Fox News kasneje povedal, da verjame, da obstaja "velika možnost", da z Iranom dogovor sklenejo v ponedeljek. "Če se ne bodo hitro dogovorili, razmišljam, da bi vse razstrelil in prevzel nadzor nad nafto," je dodal.

48 ur časa

Predsednik ZDA je že v soboto zagrozil Iranu in zapisal, da ima 48 ur časa za sklenitev dogovora o odprtju Hormuške ožine.

Iranska vojska je v soboto zvečer že zavrnila Trumpov ultimat. "Agresivni in bojeviti ameriški predsednik se je po zaporednih porazih na nemočen, nestabilen, razdražen in neumen način lotil groženj infrastrukturi in premoženju", je v izjavi za iransko televizijo povedal poveljnik iranskih oboroženih sil, general Ali Abdolahi.

Trump je Teheranu že marca postavil desetdnevni ultimat za ponovno odprtje Hormuške ožine, ključne pomorske poti za prevoz energentov in drugih dobrin, ki jo je Iran od začetka vojne praktično zaprl za promet.

Poveljnik iranskih sil je v soboto opozoril še, da bodo "v primeru napada ameriško-sionističnega sovražnika" v odgovor napadli "vso infrastrukturo, ki jo uporablja ameriška teroristična vojska, pa tudi infrastrukturo sionističnega režima".

Predstavniki oblasti Omana in Irana so sicer ravno danes opravili pogovore o sprostitvi plovbe prek Hormuške ožine.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: Profimedia

Hormuška ožina je pomembna svetovna pot za prevoz nafte in plina, pa tudi gnojil in drugih dobrin iz Perzijskega zaliva. Zaradi skoraj popolnega zaprtja ožine so cene energentov in drugih dobrin ter storitev od 28. februarja, ko sta ZDA in Izrael začela napade na Iran, po vsem svetu močno poskočile.

Število ladijskih prevozov skozi Hormuško ožino naj bi se sicer v zadnjih dneh nekoliko povečalo. Med drugim sta jo v četrtek prečkali tovorni ladji, potem ko sta razglasili, da sta v lasti francoskih in japonskih lastnikov.

Na najnovejše Trumpove izjave se je danes na omrežju X odzval predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

"Vaše nepremišljene poteze potiskajo ZDA v pravi pekel za vsako posamezno družino, naša celotna regija pa bo pogorela, ker vztrajate pri izpolnjevanju ukazov (izraelskega premierja Benjamina) Netanjahuja. Z vojnimi zločini ne boste ničesar pridobili. Edina prava rešitev je spoštovanje pravic iranskega ljudstva in konec te nevarne igre," je zapisal.

Donald Trump Hormuška ožina Iran

