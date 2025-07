Razjarjeni turisti na grškem otoku: za ribo 350, za koktajl 58 evrov

Iz fotografij računov, ki so jih stranke objavile na spletu, je razvidno, da za koktajl zaračunajo tudi neverjetnih 58 evrov. Ena od strank je med drugim zapisala, da jim je natakar prinesel dodatno pijačo kot "darilo". A ko so dobili račun, je lokal strankam za te pijače zaračunal 400 evrov, od tega kar 35 evrov za kokakolo. Ostali obiskovalci trdijo, da so jim za kečap zaračunali pet evrov in za pivo 35.

Lani poleti sta se nad visokimi cenami v lokalu javno pritožila tudi Američana, ki so jima za dve pijači zaračunali vrtoglavih 800 evrov.

Vodja restavracije DK Oyster Dimitrios Kalamaras se je takrat odzval z besedami, da so cene prikazane, in paru 'svetoval', naj "premisli o nekaterih ostrih izrazih in obtožbah". Dodal je, da od obiskovalcev v zameno za brezplačen ležalnik zahtevajo minimalen znesek porabe, zato jih pozivajo, da preverijo cenike, preden oddajo naročilo. "Rad bi opozoril, da so cene prikazane na tablah blizu vhoda."

Leta 2022 sta mati in hči šli še dlje in sprožili tožbo zoper restavracijo, potem ko so jima za dva koktejla in gambere računali več kot 590 evrov.