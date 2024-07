Razjarjeni ženski vpili v kamero: 'Nekdo mora temu narediti konec'

Novinarka je razložila, da stanje na terenu še zdaleč ni dobro, po 12. uri so se pojavili novi požari, najhujša naj bi bila v zaselku Ićevo in v zaselku Rupe. Na pomoč je sicer priskočil kanader, a se je požar hitro in nenadzorovano širil, tudi zaradi močnega vetra.

Požar se je približal tudi hišam, ljudje iz vseh hiš še vedno niso evakuirani vendar so v strahu in pripravljeni na evakuacijo, če bi bilo treba. "Ne izgleda dobro," je dejala novinarka in dodala, da je preko 100 gasilcev na terenu, na pomoč pa so jim priskočili tudi domačini.

Ljudje so v paniki, dve ženski, ki sta pristopili k novinarki, sta dejali, da sta že par dni v strahu in da v bistvu niti ne vedo kaj se pravzaprav dogaja, zakaj ognja hitreje ne pogasijo in zakaj ni več gasilcev na terenu.