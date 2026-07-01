Razkol v Katoliški cerkvi? Kljub papeževi prepovedi posvetili štiri škofe

Bratovščina svetega Pija X., ki že desetletja nasprotuje reformam Katoliške cerkve, je v sredo izvedla slovesnost posvetitve štirih škofov, enega iz Švice, enega iz Francije in dveh iz Združenih držav Amerike. Obred je potekal v švicarski vasi Ecône, spremljala pa ga je množica vernikov in duhovnikov, poroča The Guardian.
Posvetitev je vodil škof Alfonso de Galarreta, ki je bil tudi sam leta 1988 posvečen brez papeškega dovoljenja. Po cerkvenem pravu takšno dejanje pomeni samodejno izobčenje, zato zdaj izobčenje grozi tako njemu kot štirim novim škofom.
Papež Leon XIV. je tik pred slovesnostjo skušal preprečiti posvetitev in jo označil za "shizmatično dejanje" ter "greh izjemne teže". Kljub temu so v bratovščini vztrajali, da gre za "sveto dolžnost" v obrambo tradicionalnega nauka Cerkve, pri čemer so poudarili, da kazni Vatikana po njihovem mnenju nimajo veljave.
Bratovščina svetega Pija X., ustanovljena leta 1970, zavrača ključne reforme drugega vatikanskega koncila, med drugim bogoslužje (na primer maše) v lokalnih jezikih namesto izključno v latinščini. Čeprav gre za odcepljeno skupino, ima pomembno podporo v državah, kot so ZDA, Francija in Argentina, ter šteje skoraj 1.500 duhovnikov, bogoslovcev in drugih članov, navaja The Guardian.
Dogodek velja za prvo večjo krizo pontifikata papeža Leona XIV., ki je po izvolitvi cerkveno enotnost postavil med glavne prioritete. Spor obenem obuja spomin na leto 1988, ko je ustanovitelj Bratovščine svetega Pija X., nadškof Marcel Lefebvre, prav tako brez dovoljenja Vatikana posvetil štiri škofe, zaradi česar je bil izobčen.
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