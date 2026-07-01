Razkol v Katoliški cerkvi? Kljub papeževi prepovedi posvetili štiri škofe

Bratovščina svetega Pija X., ki že desetletja nasprotuje reformam Katoliške cerkve, je v sredo izvedla slovesnost posvetitve štirih škofov, enega iz Švice, enega iz Francije in dveh iz Združenih držav Amerike. Obred je potekal v švicarski vasi Ecône, spremljala pa ga je množica vernikov in duhovnikov, poroča The Guardian.

Posvetitev je vodil škof Alfonso de Galarreta, ki je bil tudi sam leta 1988 posvečen brez papeškega dovoljenja. Po cerkvenem pravu takšno dejanje pomeni samodejno izobčenje, zato zdaj izobčenje grozi tako njemu kot štirim novim škofom.