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Razkol v Katoliški cerkvi? Kljub papeževi prepovedi posvetili štiri škofe

Ecôn, 01. 07. 2026 15.23 pred 6 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Posvetitev štirih škofov Bratovščine svetega Pija X

Ultrakonservativna katoliška skupina Bratovščina svetega Pija X. je kljub izrecnemu nasprotovanju papeža Leona XIV. v švicarskem Ecônu posvetila štiri nove škofe brez soglasja Vatikana. Papež je dejanje označil za shizmatično in za izjemno hud greh.

Bratovščina svetega Pija X., ki že desetletja nasprotuje reformam Katoliške cerkve, je v sredo izvedla slovesnost posvetitve štirih škofov, enega iz Švice, enega iz Francije in dveh iz Združenih držav Amerike. Obred je potekal v švicarski vasi Ecône, spremljala pa ga je množica vernikov in duhovnikov, poroča The Guardian.

Posvetitev je vodil škof Alfonso de Galarreta, ki je bil tudi sam leta 1988 posvečen brez papeškega dovoljenja. Po cerkvenem pravu takšno dejanje pomeni samodejno izobčenje, zato zdaj izobčenje grozi tako njemu kot štirim novim škofom.

Papež Leon XIV. je tik pred slovesnostjo skušal preprečiti posvetitev in jo označil za "shizmatično dejanje" ter "greh izjemne teže". Kljub temu so v bratovščini vztrajali, da gre za "sveto dolžnost" v obrambo tradicionalnega nauka Cerkve, pri čemer so poudarili, da kazni Vatikana po njihovem mnenju nimajo veljave.

Bratovščina svetega Pija X., ustanovljena leta 1970, zavrača ključne reforme drugega vatikanskega koncila, med drugim bogoslužje (na primer maše) v lokalnih jezikih namesto izključno v latinščini. Čeprav gre za odcepljeno skupino, ima pomembno podporo v državah, kot so ZDA, Francija in Argentina, ter šteje skoraj 1.500 duhovnikov, bogoslovcev in drugih članov, navaja The Guardian.

Posvetitev štirih škofov Bratovščine svetega Pija X
Posvetitev štirih škofov Bratovščine svetega Pija X
FOTO: Profimedia

Dogodek velja za prvo večjo krizo pontifikata papeža Leona XIV., ki je po izvolitvi cerkveno enotnost postavil med glavne prioritete. Spor obenem obuja spomin na leto 1988, ko je ustanovitelj Bratovščine svetega Pija X., nadškof Marcel Lefebvre, prav tako brez dovoljenja Vatikana posvetil štiri škofe, zaradi česar je bil izobčen.

Vatikan Bratovščina svetega Pija X. papež Leo XIV. katoliška cerkev

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KOMENTARJI1

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kovanec
01. 07. 2026 15.30
Ta RKC je postala velika politična ustanova, ki z Bogom nima nobene veze.
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