Razkošen pogreb Abeja, ki bo stal okoli 12 milijonov, jezi Japonce

Šinzo Abe je bil japonski premier z najdaljšim stažem in vodja Liberalno-demokratske stranke. Umrl je v atentatu 8. julija na predvolilnem zborovanju. Nasprotovanje javnosti pogrebu so v veliki meri spodbudila tudi razkritja povezav Abeja in njegove stranke s Cerkvijo za združitev, ki jo številni označujejo za verski kult. Povezave z omenjeno cerkvijo so Abeja tudi stale življenja. Mama moškega, ki je ustrelil Abeja, je namreč omenjeni cerkvi donirala večje vsote denarja, zaradi česar se je družina znašla v hudi finančni stiski.

Pogreba Abeja naj bi se po ocenah udeležilo okoli 6000 gostov. Med tujimi politiki, ki so potrdili svojo udeležbo, so med drugim podpredsednica ZDA Kamala Harris, nekdanja britanska premierka Theresa May in nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy, pa tudi indijski premier Narendra Modi in avstralski premier Anthony Albanese. Pogrebnih slovesnosti bi se moral udeležiti tudi kanadski premier Justin Trudeau, a je ta obisk odpovedal zaradi hude škode, ki jo je v državi povzročilo neurje Fiona.

Pogreb se bo predvidoma začel v torek ob 14. uri po lokalnem času, slovesnost pa bo potekala v dvorani Nippon Budokan v središču Tokia. Aktualni japonski premier Fumio Kishida se je javnosti opravičil zaradi visokih stroškov in napovedal, da bo poslance Liberalno-demokratske stranke pozval, naj prekinejo povezave s Cerkvijo za združitev. Priznal je, da pogreb v javnosti ne uživa podpore, a je ob tem skušal opravičiti svojo odločitev s hvaljenjem Abejevih dosežkov.