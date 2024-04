Razkošna posest aretiranega Šojgujevega namestnika

Po odmevni aretaciji namestnika ruskega obrambnega ministra so po družbenih omrežjih in medijih zaokrožili posnetki njegovega nepremičninskega imperija. Uradno je bil aretiran zaradi prejetja 10.000 evrov podkupnine, ugiba pa se tudi, da naj bi ga v resnici pridržali zaradi izdaje, kar pa v Kremlju zanikajo. Prav on naj bi bil namreč tisti, ki naj bi brez streliva pustil vodjo Wagnerja Jevgenija Prigožina, kar je nazadnje pripeljalo do upora proti Moskvi.