Razkošna posest šefa Mete na Havajih: skrivni bunker in 11 drevesnih hišic

Pod taktirko direktorja spletnega velikana Meta Marka Zuckerberga na Havajih raste ogromna "utrdba". Kaj vse pa pred radovednimi pogledi skriva visok šestmetrski zid, ki obdaja ogromno zemljišče na otoku Kauai? Med drugim bo po podatkih portala Wired na posestvu nekoč stal skrivni podzemni bunker, 11 drevesnih hišic, ki bodo povezane z vrvnimi mostovi, pa tudi posebna varnostna infrastruktura.

Na havajskem otoku Kauai, na mirnem kmetijskem območju med turističnima središčema Kapaa in Hanalei, se odvija skrivni gradbeni projekt. Visok zid zakriva pogled z bližnje ceste, varnostniki stojijo na vratih in s terenskimi vozili patruljirajo po okoliških plažah, skozi vrata prihajajo in odhajajo veliki tovornjaki, ki prevažajo gradbeni material in na stotine delavcev.

icon-expand Otok Kauai na Havajih FOTO: Shutterstock

Skrito za šestmetrskimi zidovi 1400 hektarjev velika posest, ki naj bi jo šef Mete pridobil v več letih, je obdana s šestmetrskim kamnitim zidom in je bila po besedah domačinov že od začetka zavita v tančico skrivnosti. Več sto delavcev, ki na njej izvajajo dela, naj bi imelo prepoved deliti kakršne koli informacije o projektih za visokimi zidovi. A portal Wired je izvedel poglobljeno preiskavo, znotraj katere je želel priti do dna temu skrivnostnemu projektu, ki se na Havajih odvija pod budnim očesom Marka Zuckerberga. In odkrili so, da nova razkošna posest, bržkone kar prava utrdba, vključuje številne nekonvencionalne zgradbe. Na Zuckerbergovem posestvu naj bi nekoč stalo okoli 12 zgradb, vključno s številnimi gostišči in poslopji, ki naj bi bila namenjena kmetijstvu in živinoreji. Na voljo pa naj bi bilo tudi vsaj 30 spalnic in 30 kopalnic. Glavni stanovanjski zgradbi predstavljata dve graščini, v katerih naj bi bili nekoč tudi telovadnica, bazeni, savna, masažna kad, hladni bazen in teniško igrišče.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Portal je govoril tudi z viri, ki pravijo, da bo kompleks popolnoma samooskrben, z 18-metrskim rezervoarjem za vodo in sistemom črpalk ter obsežno proizvodnjo hrane, ki že poteka na zemljišču. Bunker z bivalnimi prostori in izhodom v sili Toda največja zanimivost skrivnostnega projekta je zagotovo prav tisto, kar se skriva pod zemljo. Načrti namreč kažejo, da bosta dve glavni rezidenci povezani s predorom, ki se odcepi v 5000 kvadratnih metrov veliko podzemno zatočišče, poroča Wired. Bunker naj bi vključeval bivalne prostore, prostore za mehansko opremo in loputo za izhod v sili. Vrata v prostor bodo podobna tistim, ki jih najdemo v zakloniščih proti bombam, kovinska in zalita z betonom.

icon-expand Mark Zuckerberg in metaverzum FOTO: AP

Na posestvu pa naj bi načrtovali tudi izgradnjo 11 hišic na drevesu, ki jih bodo povezovali vrvni mostovi. Ti naj bi obiskovalcem omogočili prehod iz ene zgradbe v drugo, ne da bi morali ob tem zapustiti drevesne krošnje. "Mark in Priscilla cenita čas, ki ga njuna družina preživi na ranču Ko'olau in v lokalni skupnosti, in sta predana ohranjanju naravne lepote ranča. Ko jima je uspelo pridobiti nepremičnino, sta preklicala obstoječo pogodbo, ki bi omogočala razdelitev delov nepremičnine na 80 luksuznih hiš. Velika večina zemlje je namenjena kmetijstvu, živinoreji, ohranjanju narave, odprtim prostorom in ohranjanju divjih živali," je za People povedal njun tiskovni predstavnik. Močno varovana posest: obhodi varnostnikov, nadzorne kamere Med drugim naj bi tako posestvo vključevalo tudi program reje goveda, ekološko farmo ingverja in kurkume ter drevesnico, namenjeno obnovi avtohtonih rastlin. Ob tem pa po besedah tiskovnega predstavnika Marka Zuckerberga "za zaščito avtohtonih ptic in drugih ogroženih populacij divjih živali sodelujejo tudi z najpomembnejšimi strokovnjaki za ohranjanje prostoživečih živali na otoku Kauai".