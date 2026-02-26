Naslovnica
Tujina

Razkošna vila, v kateri je El Mencho preživel svoje zadnje ure življenja

Culiacan, 26. 02. 2026 08.38 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
M.P.
Vila v podeželskem klubu Tapalpa

Zloglasni vodja mehiške kriminalne združbe Jalisco New Generation in eden najbolj iskanih kriminalcev El Mencho je zadnje ure svojega življenja preživel v razkošni vili s prostornimi sobami in urejenimi vrtovi. Vila je del ekskluzivnega podeželskega kluba Tapalpa.

59-letni vodja ene najmočnejših kriminalnih združb v Mehiki Nemesio Ruben Oseguera Cervantes oz. El Mencho je bil smrtno ranjen v vojaški operaciji, ki so jo ob pomoči ameriške obveščevalne službe izvedle mehiške specialne enote. Umrl je med prevozom v bolnišnico.

Zdaj so v javnosti zakrožile slike razkošne vile, v kateri je ubiti narkošef preživel svoje zadnje ure življenja. Ta se nahaja v ekskluzivnem počitniškem naselju Tapalpa Country Club v hribih mehiške zvezne države Jalisco na zahodu Mehike, piše Sky News

Dvonadstropna hiša na številki 39 ima kamnite zidove, okna, ki bi sicer lahko dajala uvid v živahno življenej v notranjosti, so prekrivale ogromne zavese. Vila je sicer opremljena z rakošnimi sobami, okoli nje pa se bohotijo urejeni vrtovi, prek katerih je skušal v nedeljo pobegniti El Mencho.

A precej bolj neurejena je bila po smrti narkošefa notranjost vile, ki so jo razkrile fotografije Reutersa. Kuhinja je bila polna posodic za hrano, skodelic in živil, med njimi pekoča omaja siracha, mleko in voda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V omari v veliki splalnici je za smrtonosno operacijo ostalo nekaj lepo zloženih oblačil, na polici so bili zloženi izdelki za nego kože in parfum, prav tako so v hiši odkrili tudi blago z logotipom butika Mayorquina, ki prodaja luksuzni nakit.

Fotografije razkrivajo tudi zdravila za migrene, nespečnost, refluks in glivične okužbe, našli so tudi zdravilo Tationil Plus, ki je namenjeno boju proti odpovedi ledvic, ki naj bi jih uporabljal El Mencho.

Na improviziranem oltarju so medtem našli več verskih predmetov, med figuricami katoliških svetnikov sta bili tudi mehiška zavetnica Devica Marija Guadalupska in zavetnik izgubljenih primerov, sveti Juda Tadej, na listu papirja pa je bil na roke napisan odlomek iz Biblije.

Po smrti narkošefa je po celotni državi izbruhnil val nasilja.

mehika el mencho vila

Perrun
26. 02. 2026 11.03
Tole pa res ne zgleda razkošno, bolj kot malce večja uta.
Odgovori
0 0
Frincko
26. 02. 2026 11.01
Ko sem bil jaz v Mehiki smo šli v taxi. Vsakič, ko je taksist šel mimo cerkve se je pomolil, nato pa nas ogoljufal pri ceni prevoza. To govori sámo zase.
Odgovori
0 0
Frincko
26. 02. 2026 10.58
Res zanimivo, da imajo v hiši verske relikvije, drugače pa ubijajo na tisoče ljudi s svojimi produkti.
Odgovori
0 0
Lens
26. 02. 2026 10.41
Zanimivo, meni se ne zdi niti vila, kaj šele razkošna, razen trave pa ne vidim nikjer razkošnih vrtov. So to ziher prave fotke?
Odgovori
+2
2 0
iziizi
26. 02. 2026 10.34
Svobodno je razmiśljal in živel
Odgovori
+2
2 0
Razumnež
26. 02. 2026 10.32
Razkošna vila? ... Bolj malo je očitno obrnil s koko... :))
Odgovori
+4
4 0
Najpametnejši
26. 02. 2026 10.22
ZDA naj očitsti vse zločinske kartele v Mehiki. Ker očitno jih Mehika sama ni sposobna.
Odgovori
+3
3 0
Tho mp son
26. 02. 2026 10.19
Tu lahko komentirate ....
Odgovori
+1
2 1
oježeš
26. 02. 2026 10.18
Kakor je živel, tako je umrl. Če bi ga imel možnost spraviti v kraj vsak, ki ga je on ubil, bi moral še nekaj let trpeti.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
