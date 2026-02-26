Razkošna vila, v kateri je El Mencho preživel svoje zadnje ure življenja

59-letni vodja ene najmočnejših kriminalnih združb v Mehiki Nemesio Ruben Oseguera Cervantes oz. El Mencho je bil smrtno ranjen v vojaški operaciji, ki so jo ob pomoči ameriške obveščevalne službe izvedle mehiške specialne enote. Umrl je med prevozom v bolnišnico. Zdaj so v javnosti zakrožile slike razkošne vile, v kateri je ubiti narkošef preživel svoje zadnje ure življenja. Ta se nahaja v ekskluzivnem počitniškem naselju Tapalpa Country Club v hribih mehiške zvezne države Jalisco na zahodu Mehike, piše Sky News.

Dvonadstropna hiša na številki 39 ima kamnite zidove, okna, ki bi sicer lahko dajala uvid v živahno življenej v notranjosti, so prekrivale ogromne zavese. Vila je sicer opremljena z rakošnimi sobami, okoli nje pa se bohotijo urejeni vrtovi, prek katerih je skušal v nedeljo pobegniti El Mencho. A precej bolj neurejena je bila po smrti narkošefa notranjost vile, ki so jo razkrile fotografije Reutersa. Kuhinja je bila polna posodic za hrano, skodelic in živil, med njimi pekoča omaja siracha, mleko in voda.

V omari v veliki splalnici je za smrtonosno operacijo ostalo nekaj lepo zloženih oblačil, na polici so bili zloženi izdelki za nego kože in parfum, prav tako so v hiši odkrili tudi blago z logotipom butika Mayorquina, ki prodaja luksuzni nakit. Fotografije razkrivajo tudi zdravila za migrene, nespečnost, refluks in glivične okužbe, našli so tudi zdravilo Tationil Plus, ki je namenjeno boju proti odpovedi ledvic, ki naj bi jih uporabljal El Mencho.