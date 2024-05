Razkril avstralske vojne zločine v Afganistanu, zato mora v zapor

McBride, ki je na vrhovno sodišče v avstralski prestolnici Canberri prišel s svojim psom in obkrožen s podporniki, bo za rešetkami ostal vsaj do 13. avgusta 2026, preden bo upravičen do pogojnega izpusta, poroča Al Jazeera. Pred sojenjem je dejal, da nikoli ni skrival, da je izdal zaupne informacije. "Želel bi, da se razpravlja o tem, ali sem to storil upravičeno ali ne," je poudaril. McBride je sicer podatke razkril že dolgo nazaj, kar sedem let, posredoval jih je namreč avstralski javni radioteleviziji ABC, ki je na podlagi tega objavila serijo sedmih člankov, znanih kot Afganistanski dosjeji.

"To, da prva oseba, ki je zaprta zaradi avstralskih vojnih zločinov v Afganistanu, sploh ni vojni zločinec, ampak žvižgač, je prava parodija," je po izreku sodbe dejal Rawan Araf , izvršni direktor avstralskega centra za mednarodno pravosodje. McBridovi podporniki namreč že dolgo izražajo zaskrbljenost, da avstralsko vlado bolj kot domnevni storilci zanima kaznovanje njega, in sicer zaradi razkritja informacij o vojnih zločinih.

Serija je junija 2019 privedla do racije avstralske zvezne policije na sedežu ABC. Podrobnosti, ki so bile objavljene v seriji, je sicer potrdila tudi avstralska vlada, ki je ugotovila, da obstajajo verodostojni dokazi, ki potrjujejo domneve o storjenih vojnih zločinih.

Preiskava je po mnenju tiskovnega predstavnika Urada posebnega preiskovalca, zelo zapletena, pričakujejo pa, da bo trajala zelo dolgo. Avstralski sodnik je sicer lani ugotovil, da je bil najbolj odlikovan avstralski vojak Ben Roberts-Smith "sokriv in odgovoren za umor treh Afganistancev, ko je bil na misiji".

No, vendar še nobena ni bila tako odmevna kot obsodba McBridea, ki sam ni zagrešil prav nobenega vojnega zločina, o slednjih je le spregovoril. Obsojen je bil štiri mesece po tem, ko je Dan Oakes, eden od dveh novinarjev ABC, ki sta napisala Afganistanske dosjeje, prejel medaljo avstralskega reda, v utemeljitvi pa je bilo zapisano le, da je dobil priznanje "za zasluge na področju novinarstva". "Zelo sem ponosen na delo, ki sva ga opravila v okviru dosjejev, in vem, da je to imelo pozitiven učinek, saj je pomagalo razkriti nekatera od groznih dejanj," je takrat poudaril Oates.

Vendar je Oakes, ki z McBrideom menda ni govoril že šest let, za ABC povedal, da je zgodba "veliko bolj siva, nejasna in zapletena, kot si ljudje mislijo". Z objavo teh podatkov in zdajšnjo zaporno kaznijo pa je McBride pritegnil podporo številnih Avstralcev, vključno z odvetniki za človekove pravice, senatorji in drugimi novinarji.

Pred sodiščem so se zato danes zbrali mnogi, med njimi tudi senator avstralskih Zelenih David Shoebridge. "Če bo McBride zjutraj vstopil na vrhovno sodišče in ga bodo nato odpeljali v zapor, bo to neizbrisan madež v laburistični vladi Albaneseja," je pred obravnavo dejal senator.

McBride je sicer eden od več Avstralcev, ki jim grozi kazen zaradi razkritja informacij, medtem ko bo eden najbolj znanih žvižgačev na svetu, po rodu Avstralec, Julian Assange še ta mesec zaslišan v zvezi z morebitno izročitvijo iz Združenega kraljestva Združenim državam Amerike.