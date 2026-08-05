Moški na gliserju, polnem denarja, stari znanci policije

Tretji moški na krovu je lastnik čolna, ki so ga italijanski mediji že identificirali kot Owena Jonesa . Italijanske oblasti so ga pridržale, a so ga kmalu zatem izpustile.

Tako Jeffrey Cassar kot Sage Gauc i sta bila v preteklosti že obsojena zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogo, poroča Times of Malta.

Znano, kdo je lastnik čolna, s katerega so odvrgli na tisoče evrov

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Z njimi na čolnu je bil tudi najstnik – viri navajajo, da gre za Cassarjevega sina.

Cassar ima po poročanju medijev obsežno policijsko kartoteko – v preteklosti se je soočal z obtožbami zaradi manjših tatvin, goljufij in trgovanja z drogami. Leta 2012 je bil obsojen na dve leti zapora, potem ko je priznal, da je z goljufijo pripravil neko žensko do nakupa orodja v vrednosti skoraj 7.000 evrov. Pozneje je bil obsojen na 14-mesečno zaporno kazen zaradi kraje iz igralnih avtomatov v Qawri.

Leta 2020 je bil obtožen trgovanja z drogo in pranja denarja, potem ko so ga zalotili s petimi kilogrami konoplje in 10.000 evri gotovine. Nedavno je bil znova obtožen, potem ko so med julijsko racijo na njegovem posestvu v kraju Melliea odkrili drogo, poroča Times of Malta.

Po navedbah virov blizu policije se Cassar trenutno brani s prostosti ob plačilu varščine. V preteklosti je pogosto zašel v težave prav zaradi kršenja pogojev izpustitve ob varščini v času, ko je bil kazensko preganjan.

Tudi Sage Gauci naj bi bil italijanskim organom pregona dobro znan.

Aprila 2018, ko je bil star komaj 18 let, so pri njem našli 10 kg konoplje ter manjše količine heroina in kokaina. Pozneje je priznal krivdo za posedovanje drog, leta 2021 pa je bil obsojen na 12 let zapora.

Le mesec dni po prvi sodni obravnavi leta 2018 je bil udeležen v avtomobilskem zasledovanju, kakršna poznamo večinoma iz filmov. Voznik, ki je sumil, da je Gauci zanetil požar na vhodnih vratih njegove hiše, ga je začel zasledovati in dvakrat trčil v njegov avto.