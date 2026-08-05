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Moški na gliserju, polnem denarja, stari znanci policije

Palermo, 05. 08. 2026 09.11 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
U.Z.
Gliser z denarjem ob obali Sicilije

Moška, ki sta bila na krovu gliserja, s katerega so pred obalo Raguze na Siciliji v morje odvrgli torbe s približno 700.000 evrov, sta po poročanju malteških medijev Jeffrey Cassar in Sage Gauci. Oba naj bi bila italijanski policiji dobro znana zaradi debele kartoteke kaznivih dejanj, povezanih z drogami. Tretji moški na krovu naj bi bil lastnik čolna, ki so ga mediji že identificirali kot Owena Jonesa.

Tako Jeffrey Cassar kot Sage Gauci sta bila v preteklosti že obsojena zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogo, poroča Times of Malta. 

Tretji moški na krovu je lastnik čolna, ki so ga italijanski mediji že identificirali kot Owena Jonesa. Italijanske oblasti so ga pridržale, a so ga kmalu zatem izpustile. 

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Z njimi na čolnu je bil tudi najstnik – viri navajajo, da gre za Cassarjevega sina.

Stara znanca policije

Cassar ima po poročanju medijev obsežno policijsko kartoteko – v preteklosti se je soočal z obtožbami zaradi manjših tatvin, goljufij in trgovanja z drogami. Leta 2012 je bil obsojen na dve leti zapora, potem ko je priznal, da je z goljufijo pripravil neko žensko do nakupa orodja v vrednosti skoraj 7.000 evrov. Pozneje je bil obsojen na 14-mesečno zaporno kazen zaradi kraje iz igralnih avtomatov v Qawri.

Leta 2020 je bil obtožen trgovanja z drogo in pranja denarja, potem ko so ga zalotili s petimi kilogrami konoplje in 10.000 evri gotovine. Nedavno je bil znova obtožen, potem ko so med julijsko racijo na njegovem posestvu v kraju Melliea odkrili drogo, poroča Times of Malta.

Po navedbah virov blizu policije se Cassar trenutno brani s prostosti ob plačilu varščine. V preteklosti je pogosto zašel v težave prav zaradi kršenja pogojev izpustitve ob varščini v času, ko je bil kazensko preganjan.

Tudi Sage Gauci naj bi bil italijanskim organom pregona dobro znan.

Aprila 2018, ko je bil star komaj 18 let, so pri njem našli 10 kg konoplje ter manjše količine heroina in kokaina. Pozneje je priznal krivdo za posedovanje drog, leta 2021 pa je bil obsojen na 12 let zapora.

Le mesec dni po prvi sodni obravnavi leta 2018 je bil udeležen v avtomobilskem zasledovanju, kakršna poznamo večinoma iz filmov. Voznik, ki je sumil, da je Gauci zanetil požar na vhodnih vratih njegove hiše, ga je začel zasledovati in dvakrat trčil v njegov avto.

Spomnimo

Po poročanju medijev je plovilo, s katerim so pluli trije moški in najstnik, ostalo brez goriva v bližini obale kraja Casuzze v provinci Ragusa. Medtem ko je bila obalna straža že na poti na pomoč, so moški v morje odvrgli torbe, v katerih je bilo po ocenah za 700.000 evrov gotovine. 

Te so sčasoma priplavile do obale, kjer so jih začeli pobrati osupli kopalci. Njihovo veselje je prekinila policija, ki je denar in čoln, s katerega je bil ta odvržen, zasegla.

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Preiskava se nadaljuje. Cassar and Gauci sta se po incidentu že vrnila na Malto, še poroča Times of Malta.

Gauci naj bi prek svojega odvetnika že zanikal kakršno koli vpletenost v primer, poskusi vzpostavitve stika s Cassarjevim odvetnikom pa niso bili uspešni.

Jonesov odvetnik Franco Debono pa je že v nedeljo dejal, da njegova stranka ne more potrditi, da je bila takrat na Siciliji, z gotovostjo pa trdi, da z zaseženim denarjem nima nič.

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KOMENTARJI2

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Medo888
05. 08. 2026 09.40
Zato ni več bankovcev po 500 ker tako jim otežujejo delo mafiji
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+3
3 0
Kimberley Echo
05. 08. 2026 10.40
Drži. Bankovci so še v obtoku, a novih ne izdajajo več od leta 2019. Čez kakih 20 let bo tak bankovec veliko vreden pri numizmatikih.
Odgovori
0 0
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