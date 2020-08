Razkrili identiteto policista, ki je ustrelil Jacoba Blaka

Razkrili so identiteto policista, ki je sedemkrat, ko mu je ta pokazal hrbet, ustrelil Jacoba Blaka. Temnopoltega 29-letnika je ustrelil Rusten Sheskey, s tem pa je sprožil nasilne proteste, ki naj bi terjali že dve življenji. Policisti so v avtomobilu Jacoba Blaka našli nož in nobenega drugega orožja, so sporočile oblasti.

V mestu Kenosha, v ameriški zvezni državi Wisconsin, so, potem ko so policisti ustrelili 29-letnega temnopoltega Jacoba Blaka, izbruhnili nasilni protesti. Zdaj so oblasti razkrile identiteto policista, ki je v nedeljo domnevno ustrelil Blaka. Josh Kaulje medijem povedal, da je Rusten Sheskey sedemkrat, ko mu je ta obrnil hrbet, ustrelil temnopoltega moškega, ko je ta odprl vrata svojega avtomobila, poroča BBC.

Policisti so v njegovem avtomobilu našli nož, ne pa drugega orožja, je sporočil Kaul. Blake je sicer na zdravljenju v bolnišnici in je pri zavesti, a njegov odvetnik se boji, da bo potreben čudež, da bi spet lahko hodil. Spomnimo Spomnimo, da so se v ameriški zvezni državi Wisconsin začeli protesti po streljanju policista na temnopoltega moškega, ki naj se ne bi, po nekaterih informacijah, oziral na policistove ukaze, naj odvrže nož, po drugih pa naj bi mirno odšel do avtomobila, kjer ga je policist prestregel, ga prijel za majico in osemkrat ustrelil v hrbet, in to pred očmi njegovih treh sinov. Žrtev ima strelne rane v trebuhu, preluknjano črevesje, poškodovano ledvico in jetra.

Protesti v Wisconsinu

"Ustrelili so ga, kot da je navaden nič. Ni navaden nič. Moj sin je človek in ni nič,"je na novinarski konferenci dejal Jacob Blake starejši. Mama ustreljenega Julia Jackson je pozvala h koncu nasilja, ker ga sin ne bi podpiral, in dejala, da moli za policiste.