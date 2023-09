Razkrili imena in fotografije četverice, ki je kopala predor pod sodiščem

Črnogorske oblasti so objavile fotografije in imena štirih srbskih državljanov, ki naj bi kopali predor pod višjim sodiščem v Podgorici. Osumljenci so po odkritju tunela pobegnili iz države, ujele pa so jih nadzorne kamere. Četverico in še dve neznani osebi so organi pregona kazensko ovadili.

Črnogorski minister za notranje zadeve Filip Adžić je na novinarski konferenci pojasnil, da so uspeli identificirati štiri srbske državljane, ki so kopali predor pod sodiščem. Gre za 32-letnega Veljka Markovića, 53-letnega Milana Markovića, 30-letnega Dejana Jovanovića in 32-letnega Vladimirja Erića. Adžić je pojasnil, da so osumljenci po odkritju tunela pobegnili iz države, oblasti pa upajo, da jih bodo s pomočjo javno objavljenih fotografij in v sodelovanju z organi pregona v sosednjih državah kmalu izsledili. Črno goro so zapustili 11. septembra. Zoper četverico in še dve neznani osebi so podali kazensko ovadbo. Srbi naj bi imeli še najmanj pet sodelavcev, vsi pa imajo kriminalno preteklost.

Po besedah ministra je četverici pri dejanju pomagala oseba, zaposlena na višjem sodišču, povezani pa naj bi bili s člani kriminalne združbe, ki prestajajo kazen v zaporu v Spužu.

Moški so sicer kopali predor, ki vodi od skladišča višjega sodišča v Podgorici do stanovanja nasproti sodišča. V skladišču hranijo dokumente preiskav in med preiskavami zaplenjene dokaze, med katere poleg orožja po poročanju lokalnih medijev sodi tudi več ton zaseženih mamil. V skladu z zakonodajo sicer v Črni gori dokazno gradivo hranijo do izreka dokončne sodbe, nato pa naj bi ga uničili.

icon-expand Tunel pod sodiščem v Podgorici FOTO: AP