Razkrili identiteto narkokralja Tita: v resnici prihaja iz Bosne

Novica o vzhajajočem perujskem narkokartelu, ki ga vodi neznani Srb z imenom Tito, je povzročila povečano zanimanje za razkritje identitete novega južnoameriškega narkokralja evropskih korenin. Kot kaže, pa prve informacije niso bile povsem natančne. Bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić namreč trdi, da "Tito" v resnici prihaja iz Bosne in Hercegovine, natančneje iz Sarajeva.

Poročali smo, da je Ameriška agencija za borbo proti drogam (DEA) odkrila novega narkošefa, ki letno opravi večmilijardne kokainske transakcije na relaciji Južna Amerika–Evropa. Sprva so se pojavila ugibanja, da gre za od 45 do 50 let starega državljana Srbije, nekdanjega boksarskega trenerja, ki si je nadel vzdevek Tito.

Tito naj bi v resnici prihajal iz Sarajeva. FOTO: zurnal.info

"Dobro sem obveščen o vsem. Brez dvoma gre za najbolj nevarno organizirano kriminalno združbo, ki se je pojavila na ozemlju BiH. Perujski kolegi so pred meseci, še preden sem začel raziskovati zadevo, objavili, da gre za državljana Srbije. Seveda se je pomota zgodila zaradi njihovih težav pri razlikovanju jezikov. Ko sem začel preiskovati narkokartel, sem ugotovil, da je Tito v resnici Edin Gačaniniz Sarajeva, ki danes živi v Dubaju. Torej, kolegi iz Peruja so vedeli za obstoj Tita, vendar mi točno vemo, kdo je,"je povedal novinar Avdo Avdić. Po njegovih besedah naj bi Gačanin celo poskušal zaustaviti medijske objave v BiH o povezanosti z največjim narkokartelom na svetu. "Preko svojega odvetnika v BiH je poskušal doseči, da se v Bosni in Hercegovini prepove pisanje o njem. K sreči sodišče ni presodilo v njegovo korist," je z odločitvijo pravosodnih organov zadovoljen Avdić. "Titov kartel" je do zdaj izgubil približno 14 ton kokaina, ki so ga zaplenile različne policijske in preiskovalne agencije. Zadnja velika zaplemba kokaina se je zgodila 7. decembra, ko je perujska vojna mornarica v regiji Piura odkrila podmornico, ki je tovorila dve toni kokaina. Pri tem so aretirali štiri osebe, ki so upravljale z narkoplovilom.

V lanskem letu se je zgodilo več zaplemb narkopodmornic, ki so prevažale velike količine kokaina. FOTO: AP

Kot je za Zurnal.info povedal Avdić, je Gačanin svoje kokainske vezi stkal med večletnim bivanjem na Nizozemskem, kjer je spoznal pomembne ljudi iz amsterdamskega podzemlja. Policijske agencije so ugotovile, da je Gačanin imel stalne stike z Noufalom Fasihom, znanim kot "Gospod Kuskus", članom kriminalne skupine iz Severne Irske, ki jo vodi družina Kinahan. Eden od Gačaninovih sodelavcev je tudi Ridhuan Taghi, ki je prav tako deloval na Nizozemskem, za njim pa je razpisana mednarodna tiralica zaradi več umorov. Nizozemske oblasti so ponudile 100 tisoč evrov za kakršno koli informacijo o Taghiju, vendar naj bi se tudi ta, po besedah Avdića, trenutno skrival v Dubaju, kjer se nahaja tudi domnevni Tito, Edin Gačanin. Tretji Gačaninov partner je Raffaele Imperiale, imenovani Pasta. Šlo naj bi za enega od vodilnih ljudi italijanske Camorre. Preiskovalci so prepričani, da je Imperiale večino bogastva pridobil s kupovanjem nepremičnin v Dubaju ter s krajo dragih umetnin, predvsem slik. "Tudi Edin Gačanin kupuje nepremičnine v Dubaju, pri tem pa mu pomagajo člani njegove družine, ki prav tako izvirajo iz Sarajeva,"piše Zurnal.info.

Levji delež bremena proizvodnje kokaina nosijo južnoameričani, ki prihajajo iz nižjih ekonomsko-socialnih slojev in se dela za narkokartele lotevajo zaradi izboljšanja svojega materialnega položaja. FOTO: AP