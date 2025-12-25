Objavljeni transkripti: Putin Bushu predlagal vstop Rusije v Nato

Dokumenti kažejo, da je bil ruski predsednik Vladimir Putin leta 2001 tesen zaveznik Georgea W. Busha zaradi njune skupne osredotočenosti na boj proti terorizmu – Putinov na Čečenijo in Bushov na Al Kaido – do te mere, da je Bush vzkliknil: "Ti si človek, ki ga imam rad ob sebi v jarkih."
Vendar pa je Putin do konca Bushevega mandata na več forumih, vključno z znamenitim govorom v Münchnu leta 2007, večkrat izrazil ostro kritiko ameriških politik, kot sta invazija na Irak in širitev Nata.
V telefonskem pogovoru leta 2008 se je Bush pritožil, da je Putin "zelo učinkovit, ko je potrebno biti trd in nepopustljiv", in ga v svojih komentarjih na vrhu Nata v Bukarešti prosil, naj "bo gospod". Transkripti med drugim vsebujejo naslednje izjave:
Putin o svoji podpori Izraelu: "Če me potrebujejo, da se obrežem, tega ne morem storiti." Bush leta 2007: "Moram priznati, da se nisem zavedal, kako ostra je bila vaša reakcija na sistem [zračne/raketne obrambe]. To je moja napaka." Putin o Čečenih leta 2001: "To so Bin Ladenovi učenci. Bin Laden jih je usposabljal. Če bi lahko videli fotografije, bi vedeli. Celo videti so mu podobni." Putin 2008: "Raketa, izstreljena s podmornice v severni Evropi, bi v samo šestih minutah dosegla Moskvo." Bush: "Razumem." Putin: "In uvedli smo vrsto protiukrepov – v tem ni nič dobrega. V nekaj minutah bi bil celoten naš jedrski odziv v zraku."
V prepisu pogovora z dne 16. junija 2001 je Putin spomnil, da je Sovjetska zveza nekoč zaprosila za vstop v Nato, in vprašal, ali je to zdaj mogoče, glede na to, da razlogi za zavrnitev prošnje v preteklosti niso več relevantni.
"Podali ste pomembno izjavo, ko ste rekli, da Rusija ni sovražnik. Pomembno je, kaj ste povedali o prihodnosti čez 50 let. Rusija je evropska in večetnična, tako kot Združene države. Lahko si nas predstavljam kot zaveznike. Le veliko težav bi nas lahko naredilo zaveznike z drugimi. Vendar se počutimo izključene iz Nata," je dejal Putin.
Spomnil je tudi, da je Sovjetska zveza leta 1954 zaprosila za članstvo v Natu, a je bila zavrnjena. Nato je dal negativen odgovor s štirimi konkretnimi razlogi: odsotnost avstrijske rešitve, odsotnost nemške rešitve, totalitarni nadzor nad Vzhodno Evropo in potreba Rusije po sodelovanju v procesu razoroževanja ZN. "Zdaj so vsi ti pogoji izpolnjeni. Morda bi Rusija lahko bila zaveznica," je dodal.
Prepis ne vsebuje odgovora na te pripombe, Bush pa je prešel na drugo temo. Putin je med pogovorom tudi dejal, da Združenih držav ni nikoli imel za grožnjo, niti med hladno vojno.
Objavljeni prepisi tudi razkrivajo, da je Putin leta 2008 Ukrajino označil za umetno državo in opozoril, da bi njen vstop v Nato ustvaril dolgoročen konflikt.
