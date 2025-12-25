Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Objavljeni transkripti: Putin Bushu predlagal vstop Rusije v Nato

Washington/Moskva, 25. 12. 2025 15.27 pred 59 minutami 3 min branja 9

Avtor:
D. S.
Putin in Bush leta 2001

Transkripti srečanj in telefonskih pogovorov Vladimirja Putina z nekdanjim ameriškim predsednikom Georgem W. Bushom od leta 2001 do 2008 kažejo, da je Putin želel Rusijo pripeljati v Nato.

Dokumenti kažejo, da je bil ruski predsednik Vladimir Putin leta 2001 tesen zaveznik Georgea W. Busha zaradi njune skupne osredotočenosti na boj proti terorizmu – Putinov na Čečenijo in Bushov na Al Kaido – do te mere, da je Bush vzkliknil: "Ti si človek, ki ga imam rad ob sebi v jarkih."

Vendar pa je Putin do konca Bushevega mandata na več forumih, vključno z znamenitim govorom v Münchnu leta 2007, večkrat izrazil ostro kritiko ameriških politik, kot sta invazija na Irak in širitev Nata.

V telefonskem pogovoru leta 2008 se je Bush pritožil, da je Putin "zelo učinkovit, ko je potrebno biti trd in nepopustljiv", in ga v svojih komentarjih na vrhu Nata v Bukarešti prosil, naj "bo gospod". Transkripti med drugim vsebujejo naslednje izjave:

Putin o svoji podpori Izraelu: "Če me potrebujejo, da se obrežem, tega ne morem storiti." Bush leta 2007: "Moram priznati, da se nisem zavedal, kako ostra je bila vaša reakcija na sistem [zračne/raketne obrambe]. To je moja napaka." Putin o Čečenih leta 2001: "To so Bin Ladenovi učenci. Bin Laden jih je usposabljal. Če bi lahko videli fotografije, bi vedeli. Celo videti so mu podobni." Putin 2008: "Raketa, izstreljena s podmornice v severni Evropi, bi v samo šestih minutah dosegla Moskvo." Bush: "Razumem." Putin: "In uvedli smo vrsto protiukrepov – v tem ni nič dobrega. V nekaj minutah bi bil celoten naš jedrski odziv v zraku."

Putin in Bush leta 2005
Putin in Bush leta 2005
FOTO: Profimedia

V prepisu pogovora z dne 16. junija 2001 je Putin spomnil, da je Sovjetska zveza nekoč zaprosila za vstop v Nato, in vprašal, ali je to zdaj mogoče, glede na to, da razlogi za zavrnitev prošnje v preteklosti niso več relevantni.

"Podali ste pomembno izjavo, ko ste rekli, da Rusija ni sovražnik. Pomembno je, kaj ste povedali o prihodnosti čez 50 let. Rusija je evropska in večetnična, tako kot Združene države. Lahko si nas predstavljam kot zaveznike. Le veliko težav bi nas lahko naredilo zaveznike z drugimi. Vendar se počutimo izključene iz Nata," je dejal Putin.

Spomnil je tudi, da je Sovjetska zveza leta 1954 zaprosila za članstvo v Natu, a je bila zavrnjena. Nato je dal negativen odgovor s štirimi konkretnimi razlogi: odsotnost avstrijske rešitve, odsotnost nemške rešitve, totalitarni nadzor nad Vzhodno Evropo in potreba Rusije po sodelovanju v procesu razoroževanja ZN. "Zdaj so vsi ti pogoji izpolnjeni. Morda bi Rusija lahko bila zaveznica," je dodal.

Prepis ne vsebuje odgovora na te pripombe, Bush pa je prešel na drugo temo. Putin je med pogovorom tudi dejal, da Združenih držav ni nikoli imel za grožnjo, niti med hladno vojno.

Objavljeni prepisi tudi razkrivajo, da je Putin leta 2008 Ukrajino označil za umetno državo in opozoril, da bi njen vstop v Nato ustvaril dolgoročen konflikt.

bush putin rusija nato zda

Izraelska policija vdrla na božično zabavo in aretirala 'Božička'

Severna Koreja objavila nove fotografije jedrske podmornice

SORODNI ČLANKI

Kremelj zanikal pripravo tristranskih pogovorov, Putin pripravljen na pogovore z Macronom

'Putin ne bo odločal o organizaciji volitev'

Putin: Rusija ne bo napadla Nata, če bodo upoštevani njeni interesi

Moskva kliče MI6: šef ruske obveščevalne službe na zvezi z britansko kolegico

Putin evropske voditelje označil za 'prašičke'

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nelika123
25. 12. 2025 16.27
Zakaj so v Eu butalci na oblasti?Ker se sami izvolijo
Odgovori
+1
1 0
3320.
25. 12. 2025 16.25
To nekateri vemo že 20 let, to no nobena novica.
Odgovori
0 0
nelika123
25. 12. 2025 16.25
Ameriki pa tudi ni v interesu močna eu
Odgovori
0 0
Vera in Bog
25. 12. 2025 16.25
Takrat je bil Putin še nevaren :)
Odgovori
0 0
nelika123
25. 12. 2025 16.25
No,pa bi imeli mir,če bi se uresničilo.. Eu sami butalci na oblasti
Odgovori
+1
1 0
Nace Štremljasti
25. 12. 2025 16.21
hojla,administrator ti delaš po nalohu severne koreje kjer pišeš da ni demokracije,v demokraciji lahko podpiramo satana ti ni jasno
Odgovori
+1
1 0
anatomija
25. 12. 2025 16.04
Zato pa sedaj Putin tko laže o NATO in širi laži , saj se hoče maščevati ker so ga nogirali .
Odgovori
-3
2 5
3320.
25. 12. 2025 16.26
🐑
Odgovori
0 0
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
25. 12. 2025 16.28
Oh, odstrani se ovčica
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Tega nocoj ne smete spregledati
Tega nocoj ne smete spregledati
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
okusno
Portal
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Kapa
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425