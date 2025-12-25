Objavljeni transkripti: Putin Bushu predlagal vstop Rusije v Nato

Dokumenti kažejo, da je bil ruski predsednik Vladimir Putin leta 2001 tesen zaveznik Georgea W. Busha zaradi njune skupne osredotočenosti na boj proti terorizmu – Putinov na Čečenijo in Bushov na Al Kaido – do te mere, da je Bush vzkliknil: "Ti si človek, ki ga imam rad ob sebi v jarkih."

Vendar pa je Putin do konca Bushevega mandata na več forumih, vključno z znamenitim govorom v Münchnu leta 2007, večkrat izrazil ostro kritiko ameriških politik, kot sta invazija na Irak in širitev Nata.

V telefonskem pogovoru leta 2008 se je Bush pritožil, da je Putin "zelo učinkovit, ko je potrebno biti trd in nepopustljiv", in ga v svojih komentarjih na vrhu Nata v Bukarešti prosil, naj "bo gospod". Transkripti med drugim vsebujejo naslednje izjave:

Putin o svoji podpori Izraelu: "Če me potrebujejo, da se obrežem, tega ne morem storiti." Bush leta 2007: "Moram priznati, da se nisem zavedal, kako ostra je bila vaša reakcija na sistem [zračne/raketne obrambe]. To je moja napaka." Putin o Čečenih leta 2001: "To so Bin Ladenovi učenci. Bin Laden jih je usposabljal. Če bi lahko videli fotografije, bi vedeli. Celo videti so mu podobni." Putin 2008: "Raketa, izstreljena s podmornice v severni Evropi, bi v samo šestih minutah dosegla Moskvo." Bush: "Razumem." Putin: "In uvedli smo vrsto protiukrepov – v tem ni nič dobrega. V nekaj minutah bi bil celoten naš jedrski odziv v zraku."