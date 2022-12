Mednarodna preiskovalna ekipa v sodelovanju s špansko policijo je razbila kriminalno tolpo in aretirala 19 ljudi, v mesecu juliju pa so v mednarodnih vodah blizu Karibov prestregli ladjo te tolpe z 2000 kilogramsko pošiljko narkotikov. Med aretiranimi je tudi razvpiti preprodajalec, znan pod imenom 'el matador', ki je že 13 let nočna mora španskih in kolumbijskih oblasti. El matador je deloval kot povezava pri preprodaji mamil med državama.