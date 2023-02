Razkrinkali spolnega prestopnika: najmlajša žrtev je bila stara en mesec

Ob videoposnetkih, ki jih je 45-letni moški posnel in delil med prijatelji in ki kažejo na nepredstavljivo brutalnost, tudi vsega hudega vajeni policisti niso ostali ravnodušni. Dejali so, da jih je celotno dogajanje zares šokiralo, vendar jim je dejstvo, da je obtoženec posnetke pošiljal prijateljem, pomagalo razkrinkati še druge moške, ki so spolno zlorabljali otroke.

Regionalno sodišče v Kölnu je obtoženca, čigar imena zaradi varovanja zasebnosti niso izdali, obsodilo na 14 let in šest mesecev zapora. Prav tako so odredili, da mora biti po koncu prestajanja kazni zaprt v varovanem oddelku. Tožilstvo je sicer zahtevalo 15 let zapora, kar je najvišja možna kazen, ki jo običajno dovoljuje nemška zakonodaja. Tožilstvo obsojencu očita 120 primerov spolnih zlorab 13 otrok med letoma 2005 in 2019, najmlajša žrtev je bila stara samo en mesec.

Obtoženec je med sojenjem spolne zlorabe priznal in dejal, da ve, da gre za nizkotna dejanja.