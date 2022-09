Kako so se Ponosni fantje pripravljali na shod na Manhattnu

Razkriti dokument na 23 straneh prikazuje, kako temeljito se skrajno desna skupina Ponosni fantje (Proud Boys) pripravlja na morebitne nasilne spopade. Na naslovnici dokumenta je zapisano: "Naredimo Ameriko spet veliko" (MAGA). Zapisan je tudi datum: 5. januar 2021, dan pred napadom na Kapitol v ZDA, ki je terjal več življenj. Gre za eno najbolj nasilnih skrajno desnih skupin v Ameriki, ki jim je Donald Trump na televizijskem soočenju pred volitvami 2020 naročil, naj "bodo pripravljeni." Dokument razkriva tudi militaristično strukturo skupine in tovrstno izrazoslovje, ki so ga prevzeli.

Dokument, ki ga je objavil The Guardian, omogoča vpogled v skrbno načrtovanje shodov, ki jih organizira skrajno desna skupina.

Pridobil ga je Andy Campbell, poročevalec o ekstremizmu, ki piše knjigo Smo Ponosni fantje: kako je desničarska ulična tolpa začela novo dobo ameriškega ekstremizma. Knjiga bo izšla v torek. Ameriška organizacija za državljanske pravice Southern Poverty Law Center je skupino Ponosni fantje označila za sovražno skupino, domnevno so bili glavni organizatorji nasilnega napada na Kapitol, ki se je zgodil 6. januarja 2021. V napadu je umrlo več ljudi, newyorški pohod, ki je bil omenjen v dokumentu, pa je bil preklican in natančno začrtana strategija tako ni bila nikoli izvedena. Namen dokumenta je bil zagotoviti strateški varnostni načrt in poziv k ukrepanju, ki skupino Ponosni fantje vabi na pro-trumpovski pohod s sloganom Naredimo Ameriko spet veliko. Shod je bil v ZDA predviden 10. januarja 2021, štiri dni po tem, ko bi kongres potrdil zmago Joeja Bidna na predsedniških volitvah leta 2020. V dokumentu je vidno, kako natančno se Ponosni fantje pripravljajo na morebitne nasilne spopade in nato prikrivajo svoje sledi, kar so poudarjali tudi tožilci, vendar skupina tega še nikoli ni sama potrdila. Razkriva militaristično strukturo in jezik, ki so ju prevzeli Ponosni fantje ter njihovo prizadevanje, da bi postali prva bojna sila v Ameriki pod Trumpovim vodstvom, poroča The Guardian. Vsebuje tudi namige o tem, kako skupina še naprej širi svoj vpliv po ZDA, čeprav so številni njeni najvišji voditelji, vključno z Enriquejom Tarriotom, za rešetkami in čakajo na sojenje zaradi obtožb zarotništva. Avtor dokumenta je Randy Ireland, ki je kot predsednik newyorške podružnice skupine Hell's Gate Bridge Chapter eden najvidnejših Ponosnih fantov na severovzhodu ZDA. Dokument je bil preko Telegrama, aplikacije za šifrirane pogovore, ki jo Ponosni fantje pogosto uporabljajo kot organizacijsko orodje, razposlan vsaj devetim drugim podružnicam v New Yorku in drugod.

Campell je za Guardian povedal, da je decentralizirana struktura skupine, ki ima po svojih trditvah 157 aktivnih enot v vseh državah razen treh, ena od največjih prednosti skupine Ponosni fantje. "Vodje enot, kot je Randy, lahko pripravijo svoje lastne dogodke, ki jih vodijo neodvisno drug od drugega," je dejal Campbell. "Enrique Tarrio in drugi voditelji so v zaporu, vendar bodo Ponosni fantje nadaljevali s svojim delom." "Ne bomo razočarali" Jezik v dokumentu o načrtovanju shoda je odkrito militarističen. Randy Ireland predstavlja generala varnostnega oddelka, medtem ko so njegovi podrejeni predstavniki za novačenje, varnost in vodje ekip. Po načrtu naj bi bilo približno 60 Ponosnih fantov na shodu 10. januarja na Manhattnu razvrščenih v sedem taktičnih ekip, po pet do osem moških. Člani naj bi s seboj prinesli zaščitno opremo, vključno z zaščito pred noži ali vbodi, čeladami, rokavicami, škornji in podobnim, za medsebojno komunikacijo pa naj bi uporabljali radijske kanale, prenosne radijske sprejemnike ali Telegram. Držati se morajo skupaj v skupinah in v svoje vrste pod nobenim pogojem ne smejo spustiti običajnih Trumpovih podpornikov, ki niso Ponosni fantje, sami jih imenujejo "Normies", ali žensk. "Njihova prisotnost bo ogrozila zdravje in varnost vseh, ki sodelujejo pri varovanju, in tega preprosto ne smemo dovoliti!" piše Ireland.

Zemljevidi, ki so na zadnji strani dokumenta, prikazujejo položaje, ki naj bi jih "izvidniki" in "taktične ekipe" zavzeli na ključnih točkah na poti pohoda, ki naj bi se začel na Columbus Circle in potekal mimo Trump Towerja."Za to lokacijo je jasno, da ima za nas poseben pomen," so zapisali v dokumentu, ki se nanaša na Trumpovo hišo na Peti aveniji. Zapisali so: "Ne bomo razočarali."

Sami sebe vidijo kot vojaško enoto Campbell, ki o skupini Ponosni fantje poroča, odkar so se v začetku leta 2017 začeli pojavljati na Trumpovih zborovanjih, jo opisuje kot najbolj zloglasno politično bojno skupino v Ameriki. V načrtovalskem dokumentu vidi tako fantazije kot tudi nevarnosti. "Ti fantje sami sebe vidijo kot nekakšno vojaško enoto," je dejal. "Po eni strani je to smešno, saj se v resnici nič ne bo izšlo tako, kot načrtujejo. Po drugi strani pa je to zaskrbljujoče, saj kaže, koliko načrtovanja vložijo v to," je povedal Campbell. V svoji knjigi spremlja skupino od njenega začetka v letih 2015 in 2016 do njene osrednje vloge 6. januarja, ko je njen član Dominic Pezzola postal prva oseba, ki je vdrla v Kapitol v ZDA. V zvezi z vstajo je bilo obtoženih najmanj 30 pripadnikov skupine Ponosni fantje, med njimi tudi voditelj Enrique Tarrio in še štirje drugi, ki so obtoženi zarotništva. Skupino je sestavil v Veliki Britaniji rojeni ustanovitelj revije Vice magazine, Gavin McInnes, ki se je označil za zahodnjaškega šovinista in širil fanatizem. McInnes je ime Ponosni fantje predstavil v svoji spletni oddaji maja 2016, jih predstavil kot tolpo in si izmislil uniformo, črno polo majico Fred Perry z rumeno obrobo. McInnes je pazil, da jih je označil kot neškodljivo zabavo, satirični patriotski klub, ki je namenjen samo moškim, kasneje pa se je začel povezovati s Trumpom. Vendar Campbell trdi, da je bilo politično nasilje vgrajeno že od samega začetka. Ponosni fantje so bili organizatorji shoda Unite the Right leta 2017 v Charlottesvillu v Virginiji. Skupina je organizirala tudi nasilna zborovanja v Portlandu v zvezni državi Oregon. Pred republikansko prireditvijo v New Yorku leta 2018 je bilo več članov aretiranih in obtoženih kaznivega dejanja napada.

