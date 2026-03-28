Tujina

Razkrita elektronska sporočila: modni agent Epsteina prosil, naj ima spolne odnose z manekenko

Washington, 28. 03. 2026 12.15 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
Ti.Š.
Fotografije iz Epsteinovih dosjejev

Ameriški modni agent je zloglasnemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu predstavljal komaj polnoletna dekleta in ga prosil, naj ima z njimi spolne odnose, razkriva elektronska pošta.

Nekdanji ameriški modni agent ter zastopnik manekenk in modelov Ramsey Elkholy je obsojenemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu v desetih letih dopisovanja poslal na stotine elektronskih sporočil, v katerih je razpravljal o ženskah, njihovih telesih in odnosu do spolnosti. Epsteinu je predlagal, da bi lahko z vlaganjem v modno industrijo in agencije v Braziliji spoznal še več deklet, razkriva BBC.

V enem od pogovorov leta 2011 je Elkholy opisal okoli 20 let staro žensko, ki da je popolnoma sama v New Yorku in "obupno potrebuje denar". "Dragi Jeffrey, PROSIM, samo poskusi jo v postelji," mu je dejal. Dva dni zatem pa še, da upa, da je "izkoristil njen položaj".

Elkholy je za BBC povedal, da obžaluje izraze in jezik v nekaterih elektronskih sporočili, kot tudi povezavo z Epsteinom. Trdi, da se ni zavedal, da ta zlorablja ženske. Danes se opisuje kot antropolog in glasbenik, ustanovitelj skupine Monotronic. Dokumenti, ki jih je nedavno objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, medtem kažejo, da si je z Epsteinom dopisoval že od leta 2009, pa vse do 2019 – večinoma glede manekenk.

Mreža stikov za dostop do manekenk

Elektronska pošta v dosjejih je dodatno osvetlila, kako je spolni prestopnik 'lovke' razpredal tudi znotraj mednarodne modne industrije. Nekatere zveze je nato uporabil za dostop do deklet. Med zlorabljenimi so bile namreč tudi manekenke, po ocenah FBI pa skupno število njegovih žrtev dosega 1000.

Po sporočilih sodeč naj bi se Elkholy dogovarjal za srečanja modelov s predstavniki nekaterih modnih znamk, denimo Vero Wang, pa tudi milijarderjem Lesom Wexnerjem, ki je imel tedaj v lasti verigo spodnjega perila Victoria's Secret. 

Dokumenti tudi kažejo, da je bil Elkholy v stiku s francoskim agentom Jeanom-Lucom Brunelom, ki ga je več Brazilk obtožilo novačenja deklet za Epsteinovo spolno izkoriščanje. Brunela so leta 2022 našli mrtvega v pariški zaporniški celici, medtem ko je zoper njega tekla preiskava zaradi suma posilstva več mladoletnic in trgovine z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja.

'Zanesljiv človek si, Jeffrey'

Elkholy medtem vztraja, da ni bil del Epsteinovega ožjega kroga. Na spletni strani pravosodnega ministrstva ZDA se v Epsteinovih dokumentih njegov priimek sicer pojavi več kot 2000-krat. Elkholy pa pravi, da sta se z Epsteinom v desetih letih srečala največ 12-krat.

Leta 2009, nekaj mesecev po tem, ko so zloglasnega finančnika izpustili iz zapora, kjer se je znašel zaradi nagovarjanja mladoletnice k prostituciji, mu je Elkholy med drugim napisal: "Ni treba, da ti posebej povem, da cenim tudi tvoje prijateljstvo. Razlog, da nikoli ničesar ne zahtevam v zameno za to, da te predstavim manekenkam, je ta, da to smatram bolj za uslugo." "Zanesljiv človek si, Jeffrey, in to mi pomeni vse," je dodal.

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Pridiprav
28. 03. 2026 13.33
O naših 10% posnetkih pa čisto nič?
Rafael Kramar
28. 03. 2026 13.40
Volitve so mim...
JackRussell
28. 03. 2026 13.12
Na instagramu se je pojavil posnetek na katerem mu je tip tako podoben, kot da bi bil brat dvojček. Ko opazi da ga snemajo si pokrije obraz zato močno dvomim da se ne sprehaja kje po Tel Avivu.
Slovenska pomlad
28. 03. 2026 13.10
Melanija ve več o tem.
lcePower
28. 03. 2026 13.30
Nam blizje, tina ima ogromno izkusenj z escort storitvami
Rafael Kramar
28. 03. 2026 13.05
A za buzeljce pa ni bilo nič v ponudbi...?!
Rafael Kramar
28. 03. 2026 13.01
To je taprav dec!! Ne pa muzgavci, ki tlačijo zarejene in brkate rogovile vse življenje samo zato, ker so zastonj...
FreedomMan
28. 03. 2026 13.06
Zopet vidimo dober primerek desničarja in sektaša.
Rafael Kramar
28. 03. 2026 13.27
Ja, drži! S ponosom, stisnjeno pestjo in čisto vestjo!!
devlon
28. 03. 2026 12.42
Ne glede na vse... je skozi svoje roke spustil toliko lepotic kot le redko kdo
FreedomMan
28. 03. 2026 12.44
Tu je dokaz kdo je idol našim maga desnim pacientom.
Buča hokaido
28. 03. 2026 13.09
In?
FreedomMan
28. 03. 2026 12.35
To je ta "elita" katere obožuje naša desnica in naši maga simpatizerji.
kekyooo
28. 03. 2026 12.37
spet vidiš samo eno plat. ogromno je demokratov v teh fajlih prav tako kot republikancov.
FreedomMan
28. 03. 2026 12.39
Seveda so a jih volilci demokrati in levičarji prezirajo da ne rečem sovražijo, za razliko od vas desnih rektalnih alpinistov trumpeka.
kekyooo
28. 03. 2026 13.08
čudno, nisem videl da bi bila clintonova zaprta ali pa bill gates.
