Razkrita elektronska sporočila: modni agent Epsteina prosil, naj ima spolne odnose z manekenko

Nekdanji ameriški modni agent ter zastopnik manekenk in modelov Ramsey Elkholy je obsojenemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu v desetih letih dopisovanja poslal na stotine elektronskih sporočil, v katerih je razpravljal o ženskah, njihovih telesih in odnosu do spolnosti. Epsteinu je predlagal, da bi lahko z vlaganjem v modno industrijo in agencije v Braziliji spoznal še več deklet, razkriva BBC.

Fotografije iz Epsteinovih dosjejev FOTO: AP

V enem od pogovorov leta 2011 je Elkholy opisal okoli 20 let staro žensko, ki da je popolnoma sama v New Yorku in "obupno potrebuje denar". "Dragi Jeffrey, PROSIM, samo poskusi jo v postelji," mu je dejal. Dva dni zatem pa še, da upa, da je "izkoristil njen položaj". Elkholy je za BBC povedal, da obžaluje izraze in jezik v nekaterih elektronskih sporočili, kot tudi povezavo z Epsteinom. Trdi, da se ni zavedal, da ta zlorablja ženske. Danes se opisuje kot antropolog in glasbenik, ustanovitelj skupine Monotronic. Dokumenti, ki jih je nedavno objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje, medtem kažejo, da si je z Epsteinom dopisoval že od leta 2009, pa vse do 2019 – večinoma glede manekenk.

Mreža stikov za dostop do manekenk

Elektronska pošta v dosjejih je dodatno osvetlila, kako je spolni prestopnik 'lovke' razpredal tudi znotraj mednarodne modne industrije. Nekatere zveze je nato uporabil za dostop do deklet. Med zlorabljenimi so bile namreč tudi manekenke, po ocenah FBI pa skupno število njegovih žrtev dosega 1000. Po sporočilih sodeč naj bi se Elkholy dogovarjal za srečanja modelov s predstavniki nekaterih modnih znamk, denimo Vero Wang, pa tudi milijarderjem Lesom Wexnerjem, ki je imel tedaj v lasti verigo spodnjega perila Victoria's Secret. Dokumenti tudi kažejo, da je bil Elkholy v stiku s francoskim agentom Jeanom-Lucom Brunelom, ki ga je več Brazilk obtožilo novačenja deklet za Epsteinovo spolno izkoriščanje. Brunela so leta 2022 našli mrtvega v pariški zaporniški celici, medtem ko je zoper njega tekla preiskava zaradi suma posilstva več mladoletnic in trgovine z ljudmi z namenom spolnega izkoriščanja.

'Zanesljiv človek si, Jeffrey'