Gisele Pelicot ni bila edina: razkrita mednarodna mreža

Javnost je močno pretresel primer Francozinje Gisele Pelicot , ki jo je zdaj že nekdanji mož kar deset let omamljal in posiljeval ter na dom vabil neznance, da so počeli isto. Nasilnež je bil obsojen na 20 let zapora, 49 sostorilcev je dobilo od tri pa do 15 let zaporne kazni. Žal pa danes 73-letna Gisele ni bila edina.

"Odkrili smo uporabnike, ki se dejavno povezujejo z drugimi somišljeniki ter podrobno razpravljajo o tem, kako bi svoje žrtve omamili, da bi nad njimi zagrešili najhujše spolne zlorabe. Razpravljajo o tem, kako v spolne napade pritegniti še druge ljudi, iščejo nasvete o tem, katera zdravila ali pomirjevala je najbolje uporabiti in kako jih žrtvam dati, naročajo izvedbo in snemanje določenih zlorab ter usklajujejo kazniva dejanja – dogovarjajo se za posilstva in zlorabe žrtev, izmenjujejo načine izvrševanja kaznivih dejanj ter razvijajo taktike za izogibanje odkritju," je na novinarski konferenci povedal namestnik direktorja NCA Nigel Leary , poroča Guardian .

Britanska Nacionalna agencija za boj proti kriminalu (NCA) je tako sporočila, da so od oktobra lani identificirali 270 ljudi, povezanih v forum, na katerem so načrtovali tovrstne spolne napade ter delili posnetke in izkušnje. Ob tem so dodali, da je podobno kot v francoskem primeru storilec pogosto partner, ki mu žrtev zaupa, posilstva pa se lahko dogajajo dolga leta, ne da bi karkoli posumila.

Na podlagi tako zbranih dokazov so samo v Veliki Britaniji začeli 14 preiskav, v okviru katerih so prijeli osem osumljencev ter pomagali prav toliko žrtvam, piše BBC. Večina dokazov sicer vodi v tujino.

"Prepričani smo, da smo odkrili resnično mednarodno mrežo s člani v številnih državah na vseh celinah," je dejal Leary in dodal, da ne gre za posamezne primere, ampak vse bolj organiziran način zlorabe, poročajo britanski mediji.

Preiskave potekajo tudi v drugih državah. Pretekli teden so na srečanju v Londonu, ki ga je koordiniral Europol, svoje izsledke delili predstavniki organov pregona iz Brazilije, Francije, Kanade, Nizozemske, Madžarske, Španije in ZDA, je sporočil NCA. Skupaj so identificirali dodatnih več kot 150 storilcev kaznivih dejanj in žrtev ter odkrili štiri nove spletne skupnosti.

"Zlorabe, o katerih govorimo, so ene najhujših v moji karieri," je dejala Siobhan Blake, nacionalna vodja pri britanskem državnem tožilstvu za primere posilstva in hudih spolnih kaznivih dejanj. "Žrtve so v svojih domovih izpostavljene grozljivim spolnim zlorabam, kar predstavlja skrajno zlorabo zaupanja. Ta kazniva dejanja uspevajo v tajnosti, na spletu in za zaprtimi vrati," je opozorila in dodala, da je naloga organov pregona, da to odkrijejo in preprečijo.

Direktorica Nacionalnega centra za boj proti nasilju nad ženskami in dekleti Helen Millichap pa je opozorila, da se žrtve ponavadi sploh ne zavedajo, kaj se dogaja. "Če imate občutek, da nekaj ni v redu, ne potrebujete dokazov ali jasnega spomina, da poiščete pomoč. Policija in službe za pomoč bodo poskrbele, da boste slišani, obravnavani resno in deležni potrebne oskrbe," je pozvala.



