Pandorini dokumenti: kako je Vučićev sorodnik prišel do 24 apartmajev ob Črnem morju

Pandorini dokumenti so "pobegnili" iz 14 registracijskih družb z vsega sveta, ki v davčnih oazah ustanavljajo in upravljajo slamnata podjetja za stranke, katerih namen je prikriti svoje posle ali premoženje.

Omenjena stanovanja v Bolgariji je kupil od podjetja Srđana Dabića , nekdanjega košarkarja in direktorja srbske podružnice znane ruske naftne družbe Lukoil. Mali se na vprašanja novinarjev Krika , ki so mu jih vnovič postavili po razkritju dokumentov, ni odzval.

Pandorini dokumenti pa so zdaj dokazali, da so bile navedbe novinarjev Krika še kako resnične. Poleg omenjenih stanovanj je Mali lastnik še dveh podjetij v davčnih oazah. Stanovanja je kupoval v letih 2012 in 2013, v času, ko je bil zaposlen kot finančni svetovalec pri Vučiću, takratnemu podpredsedniku srbske vlade.

Kot smo poročali v nedeljo, so novinarji v eni izmed najobsežnejših preiskav doslej razkrili številne finančne skrivnosti številnih svetovnih voditeljev, politikov in bogatašev. Med odmevnejšimi razkritji so posli češkega premierja Andreja Babiša , nepremičnine so prek davčnih oaz kupovali jordanski kralj Abdulah II. ter nekdanji britanski premier Tony Blair in njegova žena. Preiskava razkriva tudi podjetja, povezana s slovenskimi državljani, ki so bila vpletena v prevare potrošnikov, izmikanje premoženja pred upniki in domnevno pranje denarja.

Mali pa ni edini Vučićev sorodnik, ki se je pojavil v tako imenovanih Pandorinih dokumentih. Med številnimi imeni namreč lahko najdemo tudi Nikolo Petrovića, ki je boter srbskega predsednika, sicer pa nekdanji direktor državnega podjetja Električno omrežje Srbije (EMS). Kot razkrivajo novinarji, je Petrović leta 2016 ustanovil podjetje na Britanskih deviških otokih, in sicer prek švicarske družbe Fidinam and Alcogal. Ob tem Petrović ni navedel, da je kakorkoli povezan s politiko, čeprav sta si bila z Vučićem blizu. To je že potrdil tudi njegov odvetnik. Prav tako je Petrović omenjeno podjetje skrival pred srbskimi uradniki in ga ni prijavil, kot to sicer zahteva zakon.

Pod drobnogledom novinarjev tudi sin črnogorskega predsednika

V dokumentih so se znašli tudi črnogorski predsednik Milo Đukanović in njegova družina. Novinarja Vanja Ćalović Marković in Dejan Milovac pišeta, da sta Milo in njegov sin Blažo Đukanović leta 2012 sklenila tajne pogodbe o upravljanju svojega premoženja in se skrila za zapleteno mrežo povezanih podjetij iz Velike Britanije, Švice, Britanskih Deviških otokov, Paname in Gibraltarja.

Sin črnogorskega predsednika je to strukturo uporabil za ustanovitev dveh skritih podjetij s hčerinskimi družbami v Londonu in Črni gori. Med dokumenti, ki so jih preučevali raziskovalni novinarji, so našli overjene kopije pogodbe o zbiranju sredstev, ki sta jo Milo in Blažo Đukanović sklenila 21. junija 2012 s podjetjem CM Skye 2 (PTC) Limited, registriranim na Britanskih Deviških otokih.