Razkriti sodni dokumenti o Epsteinu: princ, Clinton, Trump, Michael Jackson

New York, 04. 01. 2024 07.25 | Posodobljeno pred 55 minutami

V sredo objavljeni sodni dokumenti o zloglasnem ameriškem finančniku in spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu razkrivajo številna znana imena, ki naj bi bila na tak ali drugačen način povezana z njim. Med njimi je seveda tudi večkrat omenjeni član britanske kraljeve družine princ Andrew, v več deset datotekah pa sta navedena še dva nekdanja ameriška predsednika – Bill Clinton in Donald Trump. Stephen Hawking naj bi medtem glede na sodne spise sodeloval pri orgiji z mladoletnimi dekleti. Kakšno vlogo pa imajo slavni glasbenik, čarodej in modni agent?

OGLAS

Ameriški sodnik je objavo zapisov odredil kot del tožbe, povezane s sodelavko obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, Ghislaine Maxwell. Gre za prvi sklop dokumentov, ki bodo odpečateni na podlagi odredbe sodišča z dne 18. decembra. Že ti sicer pod žaromete javnosti postavljajo nekatera bolj znana svetovna imena, v prihodnosti pa se jih pričakuje še več. Razkriti dokumenti obsegajo okoli 900 strani, kot poroča BBC pa ni videti, kot da bi razkrili kakršno koli novo pretresljivo informacijo iz življenja zloglasnega ameriškega finančnika.

Jeffery Epstein in Ghislaine Maxwell FOTO: Profimedia icon-expand

Med več kot stotimi v zapisih imenovanimi osebami so nekatere obtožene nezakonitega ravnanja, spet druge so omenjene kot potencialne priče ali pa podajajo obtožbe zoper obtožence. Poudarjajo dobro povezan družbeni krog imen v orbiti Epsteina, ki je leta 2009 priznal krivdo napeljevanja mladoletnice k prostituciji. Številne razkrite osebe sicer niso novost, kar je ob odredbi objave dokumentov dejala tudi newyorška sodnica Loretta Preska. Mnoge od njih so namreč že identificirali različni mediji ali pa so bile razkrite v sodnem procesu proti Epsteinovi sodelavki Ghislaine Maxwell. Je pa zagotovila, da so nekatera imena ostala zakrita, da bralci ne bi mogli identificirati žrtev spolnih zlorab.

Pravni dokumenti tako pričakovano vključujejo tudi člana britanske kraljeve družine, brata kralja Karla III. Omenjajo namreč tudi dejanja princa Andrewa, ki jih je sam predhodno zanikal. Johanna Sjoberg, ena od Epsteinovih žrtev, je namreč trdila, da je vojvoda Yorški pred 23 leti otipaval prsi, ko je sedel na kavču v Epsteinovem stanovanju. Buckinghamska palača je to predhodno kategorično zanikala.

Virginia Giuffre FOTO: Profimedia icon-expand

Predhodno je sicer Virginia Giuffre v civilni tožbi podala še veliko hujše obtožbe zoper britanskega monarha. Trdila je namreč, da jo je Andrew v času, ko je bila sama še mladoletna, spolno zlorabil. Za poravnavo tožbe spolne zlorabe je britanski princ pred dvema letoma tožnici plačal milijone, čeprav je sam trdil, da Giuffrejeve ni srečal nikoli. Clinton in 'njegova mlada dekleta' V več deset datotekah sta navedena tudi Bill Clinton in Donald Trump, čeprav nihče ni obtožen nezakonitega ravnanja. Sjobergova je pričala, da ji je obsojeni spolni prestopnik nekoč dejal, da so Clintonu "všeč mladi", s čimer naj bi mislil, da so mu všeč mlada dekleta. Kariero in življenje nekdanjega predsednika je sicer zaznamovala njegova afera z 22-letno pripravnico Bele hiše Monico Lewinsky, ki jo je imel v času predsedovanja, ko je bil seveda že poročen z ženo Hilary Clinton.

Sodni spisi vključujejo tudi pričevanje Maxwellove, ki potrjuje, da je Clinton potoval z Epsteinovim zasebnim letalom, vendar pa ni mogla zagotoviti, kolikokrat se je to zgodilo. Letalo finančnika je sicer nekdanji predsednik uporabljal za t. i. humanitarna potovanja v Afriko v zgodnjih 2000. letih. Takrat je hvalil Epsteina kot predanega filantropa. Kasneje je dejal, da je v poznejših letih z njim prekinil stike. V izjavi nekdanjega ameriškega predsednika iz leta 2019 je navedeno, da so ga na potovanjih z Epsteinovim letalom spremljali osebje in podporniki iz njegove dobrodelne organizacije Fundacija Clinton. 'Super, poklical bom Trumpa' Del dokumentov se ob tem nanaša na medijsko poročilo, da naj bi nekdanji predsednik ZDA kmalu po odhodu s položaja odpotoval na Epsteinov zasebni otok v Karibih. Odvetnik Maxwellove je dejal, da je Clinton v resnici ni potoval na otok Little St James, prav tako pa da ni bil prisoten na njem med 1. januarjem 2001 in 1. januarjem 2003. "Če bi bile trditve o njegovem potovanju resnične, bi morali agenti tajne službe, ki neprestano spremljajo predsednika, predložiti dnevnike svojih potovanj," je dodal odvetnik. Ob prošnji za komentar so predstavniki Clintona navedli izjavo, ki so jo dali že leta 2019, in sicer da nekdanji predsednik ne ve ničesar o Epsteinovih zločinih.

Trumpov kazino FOTO: AP icon-expand

Sjobergova je navedla še nekatere pogovore z Epsteinom, med drugim naj bi ji dejal, da bo kontaktiral Donalda Trumpa. "Super, poklical bom Trumpa," naj bi ji, ko so piloti sporočili, da njihovo letalo ne more pristati v New Yorku ter da se bodo morali zato ustaviti v New Jerseyju (kjer ima Trump svojo igralnico), dejal Epstein. V dokumentih sicer ni dokazov, ki bi obremenjevale še enega bivšega predsednika ZDA. Sjobegova je povedala, da Trumpu ni nikoli ponudila masaže. Stephen Hawking naj bi sodeloval pri orgiji z mladoletnimi dekleti Priča je dejala, da je sicer prek spolnega prestopnika spoznala tudi glasbenika Michaela Jacksona in čarodeja Davida Copperfielda, vendar pa ju ni obtožila nezakonitega ravnanja. Večkrat je omenjen še francoski modni agent Jean-Luc Brunel, ki je leta 2022, ko je čakal na obtožbo zaradi posilstva, v pariškem zaporu storil samomor.