Razkritje zlorab: poziv k testiranju na nalezljive bolezni še za 800 vrtčevskih otrok

V povezavi z javnim razkritjem 26-letnika, ki je obtožen, da je v vrtcu v Melbournu spolno zlorabil najmanj osem otrok, avstralske oblasti testiranje na nalezljive bolezni priporočajo še za 800 otrok. Malčki so obiskovali skupno štiri vrtce, v katerih je bil Joshua Dale Brown v preteklosti zaposlen. Obtožen je vrste kaznivih dejanj, vključno s posilstvom otroka.

Že pred dvema tednoma so sicer preventivno testiranje svetovali za okoli 1200 otrok iz 20 vrtcev.

Brown, ki so ga aretirali maja, se sooča z očitki za kar 70 kaznivih dejanj. Policija trdi, da ima dokaze, da je med aprilom 2022 in januarjem 2023 gotovo zlorabil osem otrok, starih od pet mesecev do dveh let. Nov poziv staršem pa prihaja po tem, ko so na seznam centrov za varstvo otrok, kjer je moški delal med januarjem 2017 in majem 2025, dodali še štiri vrtce. En vrtec pa so s seznama odstranili, ker je policija ugotovila, da 26-letnik tam ni delal, poroča BBC.

Pristojne službe doslej sicer niso razkrile, ali je Brown pozitiven na kakšno od spolno prenosljivih okužb. Kljub temu menijo, da lahko način, kako jih je zlorabil, pomeni, da bi nekateri otroci morali opraviti pregled za morebitne nalezljive bolezni. Ob tem so dodali, da je potencialno tveganje za izpostavljenost "nizko" in da "rezultati dozdajšnjega testiranja potrjujejo to oceno".

"Zavedamo se, v kako veliki stiski so se znašle vse vpletene družine, in delamo, vse kar je mogoče, da jim zagotovimo ključno podporo, ki jo zdaj potrebujejo," je v obvestilu na spletni strani zapisala vlada avstralske zvezne države Viktorije.

Razkritje je med starši sprožilo šok in jezo – ne le zaradi Brownovih zlorab, temveč tudi zaradi pomanjkljivosti pri uradnem preverjanju ljudi, ki delajo na področju varstva otrok. Moški je namreč imel veljavno dovoljenje za delo z otroki, ki ga avstralske oblasti izdajo po obveznem preverjanju, in je bil ob aretaciji tudi zaposlen kot vzgojitelj.

Avstralska javna radiotelevizija je minulu konec tedna poročala, da je 26-letniku uspelo obdržati dovoljenje, kljub temu, da so ga pred dvema letom prijavili zaradi sumljivega vedenja prav v vrtcu, kjer naj bi nato zlorabil osem otrok. Prijave se takrat sicer niso nanašale na spolne zlorabe.

Njegov delodajalec zavod G8 Education, ki upravlja z vrtcem, kjer je moški delal, je medtem sporočil, da bodo po več kot 400 centrih za varstvo otrok namestili varnostne kamere. Prav tako so se zavezali, da se bodo po končani policijski preiskavi in kazenskem postopku lotili neodvisnega notranjega nadzora. Sojenje Brownu se bo začelo septembra.